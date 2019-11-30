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Пети: «Неймар плюёт на ПСЖ и болельщиков клуба»

30 ноября 2019, 02:53

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети в интервью RMC Sport подверг критике нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Когда я играл с Зиданом и Джоркаеффом, я знал, что они могут сделать игру самостоятельно. Поэтому мы принимали их пренебрежение игрой в обороне. Мы принимали это и делали свою работу, зная, что нам может быть достаточно просто их вспышек гениальности. С Неймаром всё совсем не так.

Этот парень играет ради себя и только ради себя. Поставьте себя на место игроков ПСЖ, которые месяцами уживаются с прихотями этого парня, плюющего на клуб и болельщиков. Он не проявляет уважения.

Недавно сообщалось о том, что ПСЖ рассматривает возможность продажи Неймара следующим летом.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   474 / 1013
30 ноября в 11:14
Если бы сейчас у Неймара были-бы такие же одноклубники как сам Пети, он ещё больше себя показал, а сейчас там все хотят атаковать.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Jeck Denielse
   377 / 1013
30 ноября в 10:17
да им было плевать на игрока и футбол, это была голая месть шейхов за рабио
Nazi
Nazi
   348 / 1013
30 ноября в 09:54
Пети был классным футболистом и пахал на поле как зверь. Когда он закатил 3ий гол в ворота сб. Бразилии я был самым счасьливым человеком на планете Земля.

Его слова дорого стоят для меня, да и обьективно он прав, то что творил этот бразил с Реалом позорно, другого эпитета просто нет..
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   258 / 1013
30 ноября в 09:29
Только бы в Барселону не вернулся....во-первых репутация у него испорчена,во-вторых он уже совсем не тот,по уровню игры и в-третьих травмы,еще один Дембеле не нужен....
ЮЗИК
ЮЗИК
   312 / 1013
30 ноября в 06:36
Может уже откроют глаза и продадут куда подальше
Юррыч
Юррыч
   217 / 1013
30 ноября в 06:24
Таков мальчик.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 1013
30 ноября в 05:56
Разве умно купить в магазине кота а затем удивляться что он не лает...???
ПСЖ знал на кого тратит четверть миллиарда....и нечего теперь пенять на несоответствие качества купленного продукта....
cska plus
cska plus
   5 / 1013
30 ноября в 05:51
До чего докатились, что плакса плюёт не только на клуб но и на болел.
БарсV
БарсV
   27 / 1013
30 ноября в 04:51
Он давным давно плюёт на всех! Но кто-то хочет его в Реал, кто-то в Барселону... Прежний Неймар "умер", пора уже это понять. Прежнего Неймара не вернуть. Осталось жалкое подобие прежнего Неймара. Был топ-футболист Неймар. Сейчас мы видим неймаришко! Глупоё создание, которое имея огромный талант, но ""не имея мозгов"", собственного мнения, будучи подкаблучником у своего жадного, ненасытного отца, пришёл к тому, что мы сейчас видим. А видим мы: дешёвые понты, пустая бравада, которая делает его смешным и глупым.
ДСА
ДСА
   190 / 1013
30 ноября в 04:26
Не давать ему мяч, пусть сам добывает.
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 1013
30 ноября в 03:42
Ему давно пора устроить тёмную. Если после тумаков он так и останется дешёвым понторезом, то выкинуть к чёртовой матери и забыть про него - конченных людей перевоспитать невозможно.
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