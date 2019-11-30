Пети: «Неймар плюёт на ПСЖ и болельщиков клуба»

Экс-полузащитник сборной Франции в интервью RMC Sport подверг критике нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Когда я играл с Зиданом и Джоркаеффом, я знал, что они могут сделать игру самостоятельно. Поэтому мы принимали их пренебрежение игрой в обороне. Мы принимали это и делали свою работу, зная, что нам может быть достаточно просто их вспышек гениальности. С Неймаром всё совсем не так.