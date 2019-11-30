Пети: «Неймар плюёт на ПСЖ и болельщиков клуба»

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети в интервью RMC Sport подверг критике нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Когда я играл с Зиданом и Джоркаеффом, я знал, что они могут сделать игру самостоятельно. Поэтому мы принимали их пренебрежение игрой в обороне. Мы принимали это и делали свою работу, зная, что нам может быть достаточно просто их вспышек гениальности. С Неймаром всё совсем не так.
Этот парень играет ради себя и только ради себя. Поставьте себя на место игроков ПСЖ, которые месяцами уживаются с прихотями этого парня, плюющего на клуб и болельщиков. Он не проявляет уважения.
Недавно сообщалось о том, что ПСЖ рассматривает возможность продажи Неймара следующим летом.
Его слова дорого стоят для меня, да и обьективно он прав, то что творил этот бразил с Реалом позорно, другого эпитета просто нет..
Его слова дорого стоят для меня, да и обьективно он прав, то что творил этот бразил с Реалом позорно, другого эпитета просто нет..
ПСЖ знал на кого тратит четверть миллиарда....и нечего теперь пенять на несоответствие качества купленного продукта....
ПСЖ знал на кого тратит четверть миллиарда....и нечего теперь пенять на несоответствие качества купленного продукта....