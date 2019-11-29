Де Хеа: «Плохие результаты МЮ не из-за недостаточного усилия игроков»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» порассуждал об удручающей ситуации с результатами команды.

Мы выкладываемся по полной и пытаемся побеждать в играх, которые могут помочь нам подняться в таблице как можно выше.

Эта правда, что сейчас команда выступает нестабильно, еще очень много работы в плане обучения и совершенствования. Не думаю, что это из-за недостаточного усилия игроков, парни оставляют все на поле и на тренировках, и в матчах. Вы можете указать на нехватку класса в определенных областях, но, конечно, не на отсутствие борьбы.