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Де Хеа: «Плохие результаты МЮ не из-за недостаточного усилия игроков»

сегодня, 21:36

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа порассуждал об удручающей ситуации с результатами команды.

Мы выкладываемся по полной и пытаемся побеждать в играх, которые могут помочь нам подняться в таблице как можно выше.

Эта правда, что сейчас команда выступает нестабильно, еще очень много работы в плане обучения и совершенствования. Не думаю, что это из-за недостаточного усилия игроков, парни оставляют все на поле и на тренировках, и в матчах. Вы можете указать на нехватку класса в определенных областях, но, конечно, не на отсутствие борьбы.

Недавно Де Хеа вышел на третье место по матчам за МЮ среди вратарей.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   85 / 952
сегодня в 23:04
Если так, то тренер ничего не может придумать, пора менять.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Ice van Reed
   7 / 952
сегодня в 22:43
Adblock Plus и Adguard в помощь, у меня оба стоят на ПК, рекламы нет!
Adblock не может стоять на компьютере - это утилита для браузера. А вот AdGuard - редкая хренота, если честно. У знакомого она перебила половину ключей в реестре и постоянно виндоус зависал, стоило запустить какую-либо программу. Себе я её ставить не рискнул.
В принципе, Adblock'а в браузере вполне достаточно, чтобы не видеть большинство рекламы.
Сантус
Сантус
   81 / 952
сегодня в 22:29
Явный намек на то что Сульшер только легенда МЮ...)
obana777
obana777
   88 / 952
сегодня в 22:08
Вот и надо класс повышать, а не борьбой заниматься.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил 25процентный клоун
   345 / 952
сегодня в 21:59
Ули гули(( Как же задрала реклама на сайте
Adblock Plus и Adguard в помощь, у меня оба стоят на ПК, рекламы нет!
dimagas2
dimagas2 ответил 25процентный клоун
   122 / 952
сегодня в 21:51
Ули гули(( Как же задрала реклама на сайте
Адблокер или другую фигню анти-реклама скачай.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 952
сегодня в 21:44
Ули гули((
Как же задрала реклама на сайте
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