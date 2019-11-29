Де Хеа: «Плохие результаты МЮ не из-за недостаточного усилия игроков»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа порассуждал об удручающей ситуации с результатами команды.
Мы выкладываемся по полной и пытаемся побеждать в играх, которые могут помочь нам подняться в таблице как можно выше.
Эта правда, что сейчас команда выступает нестабильно, еще очень много работы в плане обучения и совершенствования. Не думаю, что это из-за недостаточного усилия игроков, парни оставляют все на поле и на тренировках, и в матчах. Вы можете указать на нехватку класса в определенных областях, но, конечно, не на отсутствие борьбы.
Недавно Де Хеа вышел на третье место по матчам за МЮ среди вратарей.
В принципе, Adblock'а в браузере вполне достаточно, чтобы не видеть большинство рекламы.
В принципе, Adblock'а в браузере вполне достаточно, чтобы не видеть большинство рекламы.
Как же задрала реклама на сайте
Как же задрала реклама на сайте