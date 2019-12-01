Эль-Гази: «Роналду дал хороший совет по волновавшему меня вопросу»

сегодня, 11:02

Вингер «Астон Виллы» рассказал о своем давнем разговоре с форвардом «Ювентуса» , сообщает источник со ссылкой на Ziggo Sport.

У Эль-Гази двойное гражданство, он мог представлять Нидерланды или Марокко на уровне сборных. Роналду посоветовал ему выступать за сборную Нидерландов, поскольку так у него будет больше шансов поучаствовать в масштабном международном турнире. Эль-Гази решил последовать совету и стал игроком «оранжевых».

Я был очень удивлен тем, что он знал меня по выступлениям в «Аяксе». Он был открыт к общению и настроен помочь. Роналду был отличным примером для подражания. Он дал мне хороший совет по вопросу, волновавшему меня в то время.

Напомним, что Эль-Гази присоединился к «Астон Вилле» на постоянной основе прошлым летом. Ранее он выступал за бирмингемцев на правах аренды.