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Эль-Гази: «Роналду дал хороший совет по волновавшему меня вопросу»

сегодня, 11:02

Вингер «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази рассказал о своем давнем разговоре с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает источник со ссылкой на Ziggo Sport.

У Эль-Гази двойное гражданство, он мог представлять Нидерланды или Марокко на уровне сборных. Роналду посоветовал ему выступать за сборную Нидерландов, поскольку так у него будет больше шансов поучаствовать в масштабном международном турнире. Эль-Гази решил последовать совету и стал игроком «оранжевых».

Я был очень удивлен тем, что он знал меня по выступлениям в «Аяксе». Он был открыт к общению и настроен помочь. Роналду был отличным примером для подражания. Он дал мне хороший совет по вопросу, волновавшему меня в то время.

Напомним, что Эль-Гази присоединился к «Астон Вилле» на постоянной основе прошлым летом. Ранее он выступал за бирмингемцев на правах аренды.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   138 / 941
сегодня в 12:50
"Газуй, Эль-Гази!" - сказал Роналду )
galem72
galem72
   148 / 941
сегодня в 12:11
"...я был очень удивлен тем, что он знал меня..."

Ну тянет его к марокканцам. Это природное...
))
ДСА
ДСА
   233 / 941
сегодня в 11:27
Вот так европейские сборные постепенно переходят в арабо-африканские.
Cympak-05
Cympak-05
   821 / 941
сегодня в 11:16
А разве Анвар сейчас вызывается в сборную ?
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