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Дешам: «Жребий мог быть и получше, но что тут сделаешь?»

сегодня, 07:42

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы-2020.

Это сложная группа, но мне кажется, что так же считают и Йоахим Лёв с главным тренером сборной Португалии. Это самая сложная группа, но мы должны это принять.

Мы должны быть готовы к началу турнира, так как первый матч мы играем против Германии в Мюнхене. Они будут у себя дома.

На бумаге это трудная группа. Обе эти команды обладают большим классом и последнее время добивались хороших результатов. Жребий мог быть получше, но что тут сделаешь? Германия и Португалия в одной с нами группе. Мы знаем, когда и где будем с ними играть.

Третий соперник всё ещё неизвестен. Но мы уже знаем двух других и можем начинать готовиться к турниру.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   300 / 946
сегодня в 08:36
Вас должны бояться, а не вы. Всё таки чемпионы мира.
cska plus
cska plus
   9 / 946
сегодня в 08:28
А вам дорогой Дешам придётся доказывать, что настоящие чемпионы мира.
-Хостинский-
-Хостинский-
   230 / 946
сегодня в 08:16
Группа смерти
beefs
beefs
   163 / 946
сегодня в 08:02
Да уж, жребий есть жребий...
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