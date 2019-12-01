Дешам: «Жребий мог быть и получше, но что тут сделаешь?»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы-2020.

Это сложная группа, но мне кажется, что так же считают и Йоахим Лёв с главным тренером сборной Португалии. Это самая сложная группа, но мы должны это принять.

Мы должны быть готовы к началу турнира, так как первый матч мы играем против Германии в Мюнхене. Они будут у себя дома.

На бумаге это трудная группа. Обе эти команды обладают большим классом и последнее время добивались хороших результатов. Жребий мог быть получше, но что тут сделаешь? Германия и Португалия в одной с нами группе. Мы знаем, когда и где будем с ними играть.

Третий соперник всё ещё неизвестен. Но мы уже знаем двух других и можем начинать готовиться к турниру.