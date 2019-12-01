Моуриньо: «Фанаты необязательно должны любить меня»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о своих взаимоотношениях с фанатами.
Фанаты любят свой клуб, и я не говорю, что они обязательно должны любить меня, но они принимают меня как профессионала, который хочет отдать все для клуба.
У людей больше причин любить меня, если им нравится моя работа, но фанаты всегда стоят стеной за команду, они видят, что мы усердно работаем.
Ранее Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Борнмутом».
Ну да, какая в его возрасте уже любовь?)
Ну да, какая в его возрасте уже любовь?)