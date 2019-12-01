Моуриньо: «Фанаты необязательно должны любить меня»

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал о своих взаимоотношениях с фанатами.

Фанаты любят свой клуб, и я не говорю, что они обязательно должны любить меня, но они принимают меня как профессионала, который хочет отдать все для клуба.

У людей больше причин любить меня, если им нравится моя работа, но фанаты всегда стоят стеной за команду, они видят, что мы усердно работаем.