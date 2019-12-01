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Моуриньо: «Фанаты необязательно должны любить меня»

сегодня, 10:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о своих взаимоотношениях с фанатами. 

Фанаты любят свой клуб, и я не говорю, что они обязательно должны любить меня, но они принимают меня как профессионала, который хочет отдать все для клуба. 

У людей больше причин любить меня, если им нравится моя работа, но фанаты всегда стоят стеной за команду, они видят, что мы усердно работаем. 

Ранее Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Борнмутом».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   429 / 940
сегодня в 10:49
Главное сказать с умным видом.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   583 / 940
сегодня в 10:15
Маура устроит просто секас. Аха-ха)
Ну да, какая в его возрасте уже любовь?)
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