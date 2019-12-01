Лёв рад тому, что сборная Германия попала в «группу смерти»

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2020.
В первую очередь я испытываю радость, потому что нас ждут яркие матчи против Франции и Португалии. Мы будем играть против действующих чемпионов Мира и Европы.
Думаю, игроки тоже с нетерпением ждут этих матчей. Конечно, это «группа смерти». Каждый в этой группе должен показать свой максимум, если хочет пройти дальше.
Но я думаю, эти встречи станут настоящими футбольными праздниками. К тому же, мы будем играть в Германии. Я в ожидании этих матчей.
Напомним, четвёртый участник группы определится по окончании плей-офф Лиги Наций.