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Лёв рад тому, что сборная Германия попала в «группу смерти»

сегодня, 07:26

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2020.

В первую очередь я испытываю радость, потому что нас ждут яркие матчи против Франции и Португалии. Мы будем играть против действующих чемпионов Мира и Европы.

Думаю, игроки тоже с нетерпением ждут этих матчей. Конечно, это «группа смерти». Каждый в этой группе должен показать свой максимум, если хочет пройти дальше.

Но я думаю, эти встречи станут настоящими футбольными праздниками. К тому же, мы будем играть в Германии. Я в ожидании этих матчей.

Напомним, четвёртый участник группы определится по окончании плей-офф Лиги Наций.

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Все комментарии
obana777
obana777
   81 / 946
сегодня в 08:49
Нашел чему радоваться. Это радость может и обломаться.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   286 / 946
сегодня в 08:30
Клоун
STVA 1
STVA 1
   129 / 946
сегодня в 08:25
Красивая группа)))
cska plus
cska plus
   9 / 946
сегодня в 07:36
Мне жаль четвёртого соперника.
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