Вальверде: «Давайте просто отдадим „Золотой мяч“ Месси»

Главный тренер «Барселоны» считает, что «Золотой мяч» в этом году должен получить нападающий его команды .

Я не слежу за этими церемониями, потому что они слишком долгие. Полагаю, мой голос совпадает с вашим.

Конечно, я бы проголосовал за лучшего. Каждый год вы всегда голосуете в зависимости от того, как прошел сезон для футболистов.

Но если вы должны отдать «Золотой мяч» лучшему, давайте просто отдадим его Месси.