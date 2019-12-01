Вальверде: «Давайте просто отдадим „Золотой мяч“ Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что «Золотой мяч» в этом году должен получить нападающий его команды Лионель Месси.
Я не слежу за этими церемониями, потому что они слишком долгие. Полагаю, мой голос совпадает с вашим.
Конечно, я бы проголосовал за лучшего. Каждый год вы всегда голосуете в зависимости от того, как прошел сезон для футболистов.
Но если вы должны отдать «Золотой мяч» лучшему, давайте просто отдадим его Месси.
Знает что совершил ошибку перейдя в Ювентус. Да и возраст дает свое, от прежнего Роналду остается только пресс и голевое чутье, скорость будет падать, борьбу тоже начал часто проигрывать.
Ему надо в ПСЖ, там будет по 3 мяча за игру забивать да и шейхи нормально заплатят.
Знает что совершил ошибку перейдя в Ювентус. Да и возраст дает свое, от прежнего Роналду остается только пресс и голевое чутье, скорость будет падать, борьбу тоже начал часто проигрывать.
Ему надо в ПСЖ, там будет по 3 мяча за игру забивать да и шейхи нормально заплатят.
Можно потом вообще никому не посещать это клоунский концерт!
В прошлом году не вручили явному фавориту, т.е. Роналду! Модрич только на ЧМ выступил отлично! А Роналду много чего достиг, плюс победа Лиге Наций!
Можно потом вообще никому не посещать это клоунский концерт!
В прошлом году не вручили явному фавориту, т.е. Роналду! Модрич только на ЧМ выступил отлично! А Роналду много чего достиг, плюс победа Лиге Наций!