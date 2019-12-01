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Вальверде: «Давайте просто отдадим „Золотой мяч“ Месси»

сегодня, 10:39

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что «Золотой мяч» в этом году должен получить нападающий его команды Лионель Месси.

Я не слежу за этими церемониями, потому что они слишком долгие. Полагаю, мой голос совпадает с вашим.

Конечно, я бы проголосовал за лучшего. Каждый год вы всегда голосуете в зависимости от того, как прошел сезон для футболистов.

Но если вы должны отдать «Золотой мяч» лучшему, давайте просто отдадим его Месси.

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Все комментарии
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona ответил kolpankolpan
   290 / 940
сегодня в 11:54
Ты не про Роналду пропевай, а про шприц Лионеля. Роналду х с ним, но он спортсмен, а вот Месси шприцованный гормоном.И попой еще погромче тем спортсменам которых грозятся от соревнований отстранить.Что-то очень бойкий он "больной" этот Месси.И как бы бегал Ван Дейк с такой подмогой!Без устали один играл за всю команду.Так что мячик отдать доктору с гормоном в шприце, и памятник с Золотым мячом, обязательно с надписью--" Всем прохиндеям мира!"
Ты прав, вскоре у себя на родине рядом со своим памятником Нарцисс поставит ещё один памятник: шприц Badr Hari, самый лучший шприц на планете Земля))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   110 / 940
сегодня в 11:52
Когда Месси уйдет на пенсию,ЗМ переименуют на ММ-Мяч Месси,так и должно быть.
Footbolista
Footbolista
   8 / 940
сегодня в 11:40
Простой как 3€...
grafff
grafff
   428 / 940
сегодня в 11:37
а ведь прав
ОПС
ОПС
   538 / 940
сегодня в 11:32
А ху-ху, не ха-ха? Кандидаты есть и это главное. Футбол жив и без Месси с Роналду вместе взятых.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Futbol Clyb Barcelona
   220 / 940
сегодня в 11:30
Роналду нельзя исключать из тройки, начнутся слёзы, истерика, снова уедет к Badr Hari стресс снимать, оставив своих персофанов скучать без него))
Ты не про Роналду пропевай, а про шприц Лионеля. Роналду х с ним, но он спортсмен, а вот Месси шприцованный гормоном.И попой еще погромче тем спортсменам которых грозятся от соревнований отстранить.Что-то очень бойкий он "больной" этот Месси.И как бы бегал Ван Дейк с такой подмогой!Без устали один играл за всю команду.Так что мячик отдать доктору с гормоном в шприце, и памятник с Золотым мячом, обязательно с надписью--" Всем прохиндеям мира!"
dzvinka
dzvinka
   141 / 940
сегодня в 11:29
давайте франс футбол и вы, мошенники, засунете себе в ж****у по золотому мячу и пойдете на****й с этим 62ом
Виссарионович
Виссарионович ответил Futbol Clyb Barcelona
   49 / 940
сегодня в 11:24
Да он итак скорее всего пропустит вручение.
Знает что совершил ошибку перейдя в Ювентус. Да и возраст дает свое, от прежнего Роналду остается только пресс и голевое чутье, скорость будет падать, борьбу тоже начал часто проигрывать.
Ему надо в ПСЖ, там будет по 3 мяча за игру забивать да и шейхи нормально заплатят.
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona ответил Виссарионович
   290 / 940
сегодня в 11:17
Это уже похоже на клоунский концерт, потому что тройка претендентов состоит из Ван Дейка, Месси и Роналду!!! Роналду который играет провально. Место Роналду должен занять другой футболист.
Роналду нельзя исключать из тройки, начнутся слёзы, истерика, снова уедет к Badr Hari стресс снимать, оставив своих персофанов скучать без него))
Виссарионович
Виссарионович ответил 95-shishani-95
   49 / 940
сегодня в 11:04
Это уже похоже на клоунский концерт, потому что тройка претендентов состоит из Ван Дейка, Месси и Роналду!!! Роналду который играет провально. Место Роналду должен занять другой футболист.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил 95-shishani-95
   572 / 940
сегодня в 10:59
Какая Лига Наций?)))))твой кумир не играл в этом турнире в 2018)))))
95-shishani-95
95-shishani-95
   344 / 940
сегодня в 10:57
А Вальверде походу привык, что меське давали левые ЗМ, которых должны были получать Снейдер, Иньеста и Неймар!!!
An Jo
An Jo
   498 / 940
сегодня в 10:57
Надо ввести награду "Золотой мяч для Месси", "Лучшему Месси года", Золотая бутса Месси" и выдавать ему каждый год, чтоб не истерил.
95-shishani-95
95-shishani-95
   344 / 940
сегодня в 10:56
Если в этом году не отдадут ЗМ Ван Дейку, то это вообще!
Можно потом вообще никому не посещать это клоунский концерт!
В прошлом году не вручили явному фавориту, т.е. Роналду! Модрич только на ЧМ выступил отлично! А Роналду много чего достиг, плюс победа Лиге Наций!
max74
max74
сегодня в 10:55
Согласен
STVA 1
STVA 1
   123 / 940
сегодня в 10:44
Давайте просто отдадим Ван Дейку))) Так честнее будет в этом году.
cska plus
cska plus
   9 / 940
сегодня в 10:42
Видно на этот раз не получается купить мячик гному остаётся просить и умолять.
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