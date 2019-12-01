Уорнок: «Были некоторые вопросы по трансферам „Ливерпуля“ летом»

Бывший футболист «Ливерпуля» поделился мнением о трансферной кампании мерсисайдцев.

Были некоторые вопросы по трансферам «Ливерпуля» летом. Сейчас клуб лидирует в АПЛ , и если в январе подвернется подходящий футболист, то «Ливерпуль» может подписать его.

Во многом это будет зависеть от травм, я думаю. Но мы не узнаем, пока не откроется январское трансферное окно. Я не ожидаю, что ряды команды пополнит слишком много игроков. Клопп не хочет слишком сильно раскачивать лодку.