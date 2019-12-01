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Уорнок: «Были некоторые вопросы по трансферам „Ливерпуля“ летом»

сегодня, 10:28

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Уорнок поделился мнением о трансферной кампании мерсисайдцев. 

Были некоторые вопросы по трансферам «Ливерпуля» летом. Сейчас клуб лидирует в АПЛ, и если в январе подвернется подходящий футболист, то «Ливерпуль» может подписать его. 

Во многом это будет зависеть от травм, я думаю. Но мы не узнаем, пока не откроется январское трансферное окно. Я не ожидаю, что ряды команды пополнит слишком много игроков. Клопп не хочет слишком сильно раскачивать лодку. 

Ранее ходили разговоры, что «Ливерпуль» интересуется полузащитником «Аталанты».  

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   141 / 940
сегодня в 11:33
ниочем. Единсвенная ошибка, возможно, отдать Уилсона в аренду, где его НЕ ставят в старт. лучше бы уж сидел на лавке и выходил под Салаха ато и ВМЕСТО салаха. Он вон какие мячи ложит, и реализация у него куда получше. Он бы играя с основой потянулся бы за Мане и Фирмой!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   351 / 940
сегодня в 10:52
А ты кто такой, чтобы обсуждать трансферы?
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