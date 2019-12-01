Ан. Миранчук - о восстановлении: «Мне помогла пауза на матчи сборных»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о своем восстановлении после травмы.

Мне помогла пауза на матчи сборных. Мы потренировались в Сочи, провели контрольную игру с «Уфой». После травмы обычно пропадает чувство партнера – на сборе мне удалось вернуть игровой тонус.

Всегда ездил с командой, когда был травмирован? А что в Москве сидеть? С ребятами весело, чувствуешь себя полноценным игроком, легче переносишь восстановление и поддерживаешь партнеров.

Тяжело ли смотреть матчи со стороны? Очень неприятно. Переживаешь в три раза больше. Хочешь, чтобы из каждого момента выжимали максимум, но сам не можешь помочь.