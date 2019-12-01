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Азмун: «Надеюсь, что буду отправлять мячи не только в ворота „Спартака“»

сегодня, 10:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ против «Спартака»

С точки зрения мотивации у меня не возникает проблем ни перед одним матчем. Прекрасно понимаю, насколько это принципиально и ценно для болельщиков. Если же мы говорим об игре со «Спартаком», то понятно, что мое желание радовать наших поклонников увеличивается пропорционально их желаниям (улыбается).

Не забивал «Спартаку»? Для меня нет разницы, кому забивать, потому что я нападающий, и это моя работа. Надеюсь, что буду отправлять мячи не только в ворота «Спартака», но и всех наших соперников.

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Все комментарии
time out
time out ответил Литейный 4
   55 / 940
сегодня в 11:34
Свиньям должен в лёгкую закатить. Гыгыгы
В легкую это он может закатить в свои ворота.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 940
сегодня в 11:18
Свиньям должен в лёгкую закатить. Гыгыгы
Свиносеанс
Свиносеанс
сегодня в 11:12
Для начала свиням сегодня сполна накидай.
Nikola45
Nikola45 ответил time out
   15 / 940
сегодня в 11:07
Губу закатай!
Приезжайте закатает ))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   314 / 940
сегодня в 10:47
Играй, а не болтай.
time out
time out
   55 / 940
сегодня в 10:25
Губу закатай!
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