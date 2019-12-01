Азмун: «Надеюсь, что буду отправлять мячи не только в ворота „Спартака“»

Нападающий «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ против «Спартака».

С точки зрения мотивации у меня не возникает проблем ни перед одним матчем. Прекрасно понимаю, насколько это принципиально и ценно для болельщиков. Если же мы говорим об игре со «Спартаком», то понятно, что мое желание радовать наших поклонников увеличивается пропорционально их желаниям (улыбается).

Не забивал «Спартаку»? Для меня нет разницы, кому забивать, потому что я нападающий, и это моя работа. Надеюсь, что буду отправлять мячи не только в ворота «Спартака», но и всех наших соперников.