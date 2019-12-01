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Азмун: «Мы с Дзюбой помогаем друг другу всегда»

сегодня, 10:08

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своих взаимоотношениях на поле с товарищем по команде Артемом Дзюбой

Мы с Артемом помогаем друг другу всегда, вне зависимости от ситуации и соперника. Уверен, если в воскресенье будет момент, когда мы с ним выйдем «два в одного», мяч будет у Артема, и он увидит, что я в более выгодном положении, — Дзюба отдаст мне пас. Так же поступлю и я.

Что же касается этой ситуации с оскорблениями… Конечно, она очень и очень неприятная. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова. Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать все это?

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Все комментарии
Grey33
Grey33
   200 / 940
сегодня в 11:40
Отработай сегодня на пять, Сердар.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 940
сегодня в 11:19
С вас на пару с Дзюбой пяток банок сегодня аутсайдерам. Гыгыгы
Leningrad 84
Leningrad 84
   90 / 940
сегодня в 10:42
Удачи Азмуну, Артему и Зениту!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 940
сегодня в 10:30
Верный бомж..Что они сделали с тобой, Сердар? Ты же был АЗМУН. Теперь лишь носишь чернила Буратино и старые холсты ему. Жаль.
Т34
Т34
   22 / 940
сегодня в 10:21
Один по карманам шарит, другой на стреме стоит.
Zenit_84
Zenit_84
   244 / 940
сегодня в 10:18
Молодцы, удачи со Спартаком!
leopit
leopit
   114 / 940
сегодня в 10:16
На оскорбления способны только недалёкие фанаты Спартака!Позорники!
LOpp
LOpp
   52 / 940
сегодня в 10:15
Зайчики-помогайчики
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   911 / 940
сегодня в 10:13
Удачи Азмуну и Зениту!
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