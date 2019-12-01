Азмун: «Мы с Дзюбой помогаем друг другу всегда»

Нападающий «Зенита» рассказал о своих взаимоотношениях на поле с товарищем по команде .

Мы с Артемом помогаем друг другу всегда, вне зависимости от ситуации и соперника. Уверен, если в воскресенье будет момент, когда мы с ним выйдем «два в одного», мяч будет у Артема, и он увидит, что я в более выгодном положении, — Дзюба отдаст мне пас. Так же поступлю и я.

Что же касается этой ситуации с оскорблениями… Конечно, она очень и очень неприятная. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова. Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать все это?