Лопырёва: «России по силам выйти из такой группы»

Посол ЧМ -2018 Виктория Лопырёва прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2020 для сборной России.

Наша сборная узнала третьего оппонента по группе на Евро-2020. Лёгким движением руки Андрей Аршавин определил в наш квартет Финляндию. Другие соперники — Бельгия и Дания — в силу ряда причин определились ещё несколько недель назад, поэтому привычного для жеребьёвок волнения перед неизвестностью немножко не хватало.

Про бельгийцев и датчан в последние дни сказано достаточно, а вот Финляндия пока остаётся загадкой. После жеребьёвки мне звонили журналисты, а я, честно, не знала, что и сказать. Даже Черчесов признался, что не изучал эту команду.