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Лопырёва: «России по силам выйти из такой группы»

сегодня, 06:23

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2020 для сборной России.

Наша сборная узнала третьего оппонента по группе на Евро-2020. Лёгким движением руки Андрей Аршавин определил в наш квартет Финляндию. Другие соперники — Бельгия и Дания — в силу ряда причин определились ещё несколько недель назад, поэтому привычного для жеребьёвок волнения перед неизвестностью немножко не хватало.

Про бельгийцев и датчан в последние дни сказано достаточно, а вот Финляндия пока остаётся загадкой. После жеребьёвки мне звонили журналисты, а я, честно, не знала, что и сказать. Даже Черчесов признался, что не изучал эту команду.

Всё-таки в нашем устоявшемся понимании северные соседи — хоккейная страна. С сумасшедшими, между прочим, болельщиками в рогатых шлемах, которых полно на любом крупном хоккейном турнире. Интересно, сколько таких проследует будущим летом по протоптанному маршруту в Санкт-Петербург? Боюсь вообразить количество, но, к счастью, они всегда на позитиве. Чего и нам всем советую в отношении перспектив сборной на ЧЕ. Выйти из такой группы нам по силам, особенно, если все будем единым целым с командой.

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