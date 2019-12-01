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Ан. Миранчук назвал самого стильного футболиста «Локомотива»

сегодня, 11:03

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признался, что является поклонником модных вещей. 

Слежу ли я за модой? Стараюсь. Периодически просматриваю луки, нахожу вещи по ним и покупаю. Иногда сам хожу в магазины, а бывает удобнее заказать с доставкой. Покупаю вещи чаще всего в ЦУМе или за границей на сборах.

Кого считаю самым стильным? Брата, он даже круче меня разбирается в моде, достаточно часто советуемся на эту тему. Также мне нравится, как одевается Федя Смолов, у него здорово получается миксовать стили. Брайан и Чарли импонируют, но если им идут строгие вещи, то у меня скорее стиль кэжуал, не могу представить себя в мокасинах.

Большой ли у меня гардероб? Отдельная комната в квартире. Но больше всего у меня кроссовок и футболок, конечно же.

Ранее Антон Миранчук поделился мнением о возможном продолжении карьеры в Европе.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   8 / 941
сегодня в 12:28
Самый стильный Палыч в бабушкиной шапочке...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   157 / 941
сегодня в 12:17
Лучше бы вы в футболе разбирались.
galem72
galem72
   148 / 941
сегодня в 11:58
Стильно? Очень футбольная характеристика. Может, им в модельеры податься? ))
КЭТиК
КЭТиК
   231 / 941
сегодня в 11:28
Голубая луна всему виной.
mihaluch
mihaluch
   72 / 941
сегодня в 11:27
Какие-то слова не понятные употребляет.
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