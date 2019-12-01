Ан. Миранчук назвал самого стильного футболиста «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» признался, что является поклонником модных вещей.

Слежу ли я за модой? Стараюсь. Периодически просматриваю луки, нахожу вещи по ним и покупаю. Иногда сам хожу в магазины, а бывает удобнее заказать с доставкой. Покупаю вещи чаще всего в ЦУМе или за границей на сборах.

Кого считаю самым стильным? Брата, он даже круче меня разбирается в моде, достаточно часто советуемся на эту тему. Также мне нравится, как одевается Федя Смолов, у него здорово получается миксовать стили. Брайан и Чарли импонируют, но если им идут строгие вещи, то у меня скорее стиль кэжуал, не могу представить себя в мокасинах.

Большой ли у меня гардероб? Отдельная комната в квартире. Но больше всего у меня кроссовок и футболок, конечно же.