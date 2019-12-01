Аршавин о жеребьёвке Евро: «Лучше Финляндия, чем Уэльс»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2020 для российской команды, которая сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Я вижу два итога. Так как интриги в нашей группе практически не было, был один вопрос – попадется нам Уэльс или Финляндия? Попалась Финляндия. Я думаю, это лучшее, что могло быть. Второе, это группа F, где собраны Германия, Португалия и Франция... Я думаю, самая ожесточённая борьба в этой группе будет.
Повезло ли России попасть на Финляндию? Во-первых, Финляндия новичок, а с Уэльсом у нас связаны не самые лучшие чувства, ведь мы проиграли им на последнем Евро. На игру может приехать много финнов, так как они рядом живут. Я думаю, вся наша делегация довольна. Финны должны играть хорошо, так как они вышли, но всё равно их уровень не тот. Я думая, сборная Финляндии по силам нашей команде.
Включая Пукки...))))
Что уж говорить...Если по цифрам от Кикнадзе...Одни лишь Миранчуки стоят 86 млн....))))
Включая Пукки...))))
Что уж говорить...Если по цифрам от Кикнадзе...Одни лишь Миранчуки стоят 86 млн....))))