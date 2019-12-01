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Аршавин о жеребьёвке Евро: «Лучше Финляндия, чем Уэльс»

сегодня, 05:56

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2020 для российской команды, которая сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Я вижу два итога. Так как интриги в нашей группе практически не было, был один вопрос – попадется нам Уэльс или Финляндия? Попалась Финляндия. Я думаю, это лучшее, что могло быть. Второе, это группа F, где собраны Германия, Португалия и Франция... Я думаю, самая ожесточённая борьба в этой группе будет.

Повезло ли России попасть на Финляндию? Во-первых, Финляндия новичок, а с Уэльсом у нас связаны не самые лучшие чувства, ведь мы проиграли им на последнем Евро. На игру может приехать много финнов, так как они рядом живут. Я думаю, вся наша делегация довольна. Финны должны играть хорошо, так как они вышли, но всё равно их уровень не тот. Я думая, сборная Финляндии по силам нашей команде.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   76 / 945
сегодня в 06:52
Наверное только одна Финляндия России по силам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 945
сегодня в 06:23
Большая удача, что достались новички турнира...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 945
сегодня в 06:03
Стоимость всей сборной Финляндии 35 млн евро....
Включая Пукки...))))

Что уж говорить...Если по цифрам от Кикнадзе...Одни лишь Миранчуки стоят 86 млн....))))
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