В Сеть попало видео прибытия Ибрагимовича в Милан и встречи с боссами клуба

Итальянский канал Sky Sport 24 опубликовал в твиттере видео прибытия шведского форварда Златана Ибрагимовича в Милан. Встречали футболиста руководители клуба.
Сегодня, 2 января, Ибрагимович официально подпишет контракт с «Миланом» и в течение дня пройдет медицинское обследование для клуба.
В нынешнем сезоне швед заработает 3 миллиона евро, а если контракт будет продлен, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.
#Ibrahimovic has landed pic.twitter.com/dlMgPIS0jn— Isak Möller (@Isak_Moller) 2 января 2020 г.