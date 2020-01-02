В Сеть попало видео прибытия Ибрагимовича в Милан и встречи с боссами клуба

сегодня, 13:57

Итальянский канал Sky Sport 24 опубликовал в твиттере видео прибытия шведского форварда в Милан. Встречали футболиста руководители клуба.

Сегодня, 2 января, Ибрагимович официально подпишет контракт с «Миланом» и в течение дня пройдет медицинское обследование для клуба.

В нынешнем сезоне швед заработает 3 миллиона евро, а если контракт будет продлен, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.