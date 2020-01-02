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В Сеть попало видео прибытия Ибрагимовича в Милан и встречи с боссами клуба

сегодня, 13:57

Итальянский канал Sky Sport 24 опубликовал в твиттере видео прибытия шведского форварда Златана Ибрагимовича в Милан. Встречали футболиста руководители клуба.

Сегодня, 2 января, Ибрагимович официально подпишет контракт с «Миланом» и в течение дня пройдет медицинское обследование для клуба.

В нынешнем сезоне швед заработает 3 миллиона евро, а если контракт будет продлен, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:03
Босс прилетел
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 14:49
Удачи ЛЕГЕНДА.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 14:43
Щас
drug01
drug01
сегодня в 14:40
Ждём на поле, удачи!
VIPded
VIPded
сегодня в 14:38
Удачи Златану с Миланом!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:17
Надеются на него как на бога.
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