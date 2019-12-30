Икарди и его «бывшая»

вчера, 23:48

Нет более подходящего места для Мауро Икарди, чем Париж. Аргентинец пришелся ко двору в ПСЖ и должен там остаться. «Соккер.ру» так считает.

Точка кипения в отношениях между Икарди и «Интером» стала настолько высокой, что у них не было вариантов – только расставание. Но задешево миланцы не были готовы расставаться с таким мощным активом. И они прекрасно понимали, что отсутствие практики Икарди не должно смущать. Мауро – это дорогой футболист, который может забивать, может забивать очень много. Но из-за конфликта внутри «Интера» раскрыться аргентинец не мог.

Казалось бы, что в таких ситуациях клуб-владелец готов расстаться любыми судьбами с проблемным игроком. А «Интер» понимал, что продавать в таких условиях бомбардира не следует. Поэтому было принято единственное верное решение – сдать его в аренду, причем клубу сильном, клубу-толстосуму. Совпали желания с потребностями ПСЖ , поскольку в Париже очень давно хотели найти замену Эдинсону Кавани, достойного напарника Килиана Мбаппе. А с учетом того, что под вопросом оказалось будущее Неймара, кандидатура Икарди выглядела идеальной.

Сейчас совершенно очевидно, что попадание ПСЖ в Икарди оказалось оптимальным. Кавани прочно уселся на скамейку, наконец-то была найдена ему реальная замена. Пытались давно – получилось только сейчас. Причем настолько удачно все получилось, что Икарди побил рекорд самого Златана Ибрагимовича, забив первые десять голов за парижан быстрее, чем любой другой футболист. Причем сам он узнал об этом от журналистов, охочих до различных статистических достижений:

Я не знал этого, побить рекорд и творить историю такого клуба, как «Пари Сен-Жермен», – источник гордости. Используя рывки и движение, я стараюсь всегда быть готовым и всегда быть опцией для партнеров по команде, чтобы они могли найти свободного игрока в атаке. Я всегда готов двигаться как можно быстрее, как только получаю мяч.

Сейчас на счету Икарди в чемпионате Франции девять голов в 11 матчах, в Лиге чемпионов он провел шесть матчей, забил пять мячей. Икарди удивительным образом проявил себя как командный игрок в коллективе, который критикуется нещаднее всего именно из-за изобилия индивидуалистов. Истории, связанные с Мауро в «Интере», могли бы создать впечатление, что это самовлюбленный персонаж, который работает только на себя и даже паразитирует на партнерах.

Однако в ПСЖ он показал, что способен и ассистировать, и реализовывать моменты регулярно самостоятельно. Однако Икарди и его супруга-агент Ванда Нара понимают, что ПСЖ все-таки должен рассматриваться как перевалочный пункт. Во Франции скучно, перспективы в Лиге чемпионов не такие радужные, как в других топовых европейских командах. Поэтому на все заигрывания парижан Икарди и Нара реагируют достаточно холодно, несмотря на приличные деньги, которые ПСЖ готов предложить.

Тоже, кстати, черта, которая противоречит образу, создаваемому им в Милане, где пара выставлялась в статусе меркантильных и зацикленных на деньгах людей. Поговаривают, что ПСЖ готов выложить за Икарди 70 миллионов евро, а ему самому – положить на стол вкусный контракт. Но Мауро знает об интересе «Ювентуса» и «Реала», которые выглядят более предпочтительно, чем ПСЖ со спортивной точки зрения. Поэтому Париж остается для него витриной для демонстрации способностей. Это понимает и Нара, комментирующая намерения ПСЖ о выкупе Икарди:

Пока сложно сказать, где Икарди продолжит карьеру. Сейчас у него все хорошо в ПСЖ , но у него есть действующий контракт с «Интером». Мы должны подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Достаточно сведущ в подобных делах и спортивный директор ПСЖ Леонардо, который всячески дает понять, что клуб занимает позицию «над» и смотрит на ситуацию свысока, не пуская слюни по результативному форварду, который просто напрашивается на место Кавани и железного бомбардира:

У Мауро все хорошо складывается в клубе. У нас много конкуренции в атакующей зоне, и это, скорее всего, для него является стимулом. Он действует как настоящий девятый номер, знает, где нужно оказаться в тот или иной момент. Выкуп Икарди у «Интера»? Мы очень довольны им, но будущее зависит только от самого футболиста. Все в его руках. У нас есть ещё пять месяцев, посмотрим, что произойдет за это время.

И все же у Икарди и Нары есть некоторая ревность, есть осознание незавершенных дел в Италии, в «Интере». Показательно выступление Ванды в телешоу Tiki Taka в Италии. Там рассуждали об атаке «Интера», которую сейчас олицетворяет Ромелу Лукаку – его очень хотел видеть у себя Антонио Конте. Слишком сладкие комментарии ведущих и экспертов передачи о Лукаку не могли не зацепить Нару, которая до сих пор считает, что Икарди недооценивали в Италии:

Было бы так же приятно видеть Лукаку в важны матчах. В Лиге чемпионов он не забьет. Он посмотрит четвертьфинал по телевизору. А бывшая «девятка» «Интера» забила «всего» 150 голов за команду. Ценность команды повысил Конте. Я переживаю за «Интер», но не выношу неуважения, поскольку мы говорим о конкретных цифрах.