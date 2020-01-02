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Кулушевски прибыл на медосмотр в «Ювентус»

сегодня, 11:52

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски прибыл на базу «Ювентуса» сразу по прилету в Турин.

Шведского футболиста встретили болельщики туринского клуба, с которыми он сфотографировался, раздал автографы и отправился на прохождение медосмотра. 

В текущем сезоне 19-летний Деян, выступавший в «Парме» на правах аренды, сыграл в 17 матчах Серии А, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:30
Парме без него скорее всего придется бороться за выживание.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 11:58
Кулушевски прибыл доить кабинет! Так правильнее(( ахахах
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