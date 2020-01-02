Кулушевски прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски прибыл на базу «Ювентуса» сразу по прилету в Турин.
Шведского футболиста встретили болельщики туринского клуба, с которыми он сфотографировался, раздал автографы и отправился на прохождение медосмотра.
В текущем сезоне 19-летний Деян, выступавший в «Парме» на правах аренды, сыграл в 17 матчах Серии А, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
💣 #Juve, botto #Kulusevski: il nuovo acquisto è già arrivato a Torino pic.twitter.com/Q7uIgeVjTs— Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 2 января 2020 г.