Кирилл Погребняк перешел в ташкентский «Локомотив»

Нападающий Кирилл Погребняк подписал контракт с ташкентским «Локомотивом». Накануне он стал свободным агентом, покинув шведский «Фалькенберг», в который перешел в марте 2019 года.
Кирилл является младшим братом нападающего «Урала» Павла Погребняка, ранее выступавшего в сборной России. В завершившемся чемпионате Швеции игрок поучаствовал в 19 матчах и забил два гола.
Отметим, что ранее была опубликована информация о намерении «Реала» подписать соглашение с 13-летним братом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.