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Кирилл Погребняк перешел в ташкентский «Локомотив»

сегодня, 18:00

Нападающий Кирилл Погребняк подписал контракт с ташкентским «Локомотивом». Накануне он стал свободным агентом, покинув шведский «Фалькенберг», в который перешел в марте 2019 года.

Кирилл является младшим братом нападающего «Урала» Павла Погребняка, ранее выступавшего в сборной России. В завершившемся чемпионате Швеции игрок поучаствовал в 19 матчах и забил два гола.

Отметим, что ранее была опубликована информация о намерении «Реала» подписать соглашение с 13-летним братом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Faustello
Faustello ответил beefs
сегодня в 19:45
А говорят наши не хотят зарубеж...
Новостище, трансферище! ))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:37
Чего ему на Родине не играется?
beefs
beefs
сегодня в 18:26
А говорят наши не хотят зарубеж...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:23
Успехов!
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