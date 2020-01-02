Кирилл Погребняк перешел в ташкентский «Локомотив»

сегодня, 18:00

Нападающий подписал контракт с ташкентским «Локомотивом». Накануне он стал свободным агентом, покинув шведский «Фалькенберг», в который перешел в марте 2019 года.

Кирилл является младшим братом нападающего «Урала» , ранее выступавшего в сборной России. В завершившемся чемпионате Швеции игрок поучаствовал в 19 матчах и забил два гола.