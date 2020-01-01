Вайгль стал футболистом «Бенфики»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль, как и ожидалось, перешел в «Бенфику».
Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Сообщается, что португальскому клубу и 24-летнему игроку необходимо согласовать условия личного контракта.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль, как и ожидалось, перешел в «Бенфику».
Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Сообщается, что португальскому клубу и 24-летнему игроку необходимо согласовать условия личного контракта.
Плюс если он таки заиграет, его можно будет перепродать как уже адаптированого к цирко-футболу одному из мешков лолиги которые поглядывали на парня но боялись пробывать изза возможных проблем с адаптацией и завышеной цены ранее. Парню то всего 24.
Плюс если он таки заиграет, его можно будет перепродать как уже адаптированого к цирко-футболу одному из мешков лолиги которые поглядывали на парня но боялись пробывать изза возможных проблем с адаптацией и завышеной цены ранее. Парню то всего 24.
Рад за усиление твоего любимого клуба...Вайглем...))
Рад за усиление твоего любимого клуба...Вайглем...))
"Сильнейшие" в нижней части таблицы...наблюдают...и потому с детства за Лионы-Бенфики...))
"Сильнейшие" в нижней части таблицы...наблюдают...и потому с детства за Лионы-Бенфики...))