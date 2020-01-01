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Вайгль стал футболистом «Бенфики»

сегодня, 14:39

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль, как и ожидалось, перешел в «Бенфику».

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Сообщается, что португальскому клубу и 24-летнему игроку необходимо согласовать условия личного контракта.

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 21:19
Сам виноват, но удачи Юлиану! Может там и раскроется и это в итоге правильный переход.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 21:10
Даже с учётом регресса-недорого. Наши клубы не умеют так вести дела.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 19:09
Неожиданно... Что то из оперы "Фекир и Бетис", хотя конечно Юлиан не настолько хорошо разрекламирован, но все же. В любом случае удачи и дальнейшего роста!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:35
время покажет, что из него получится в другом клубе
dzvinka
dzvinka ответил Фридрих Гаус
сегодня в 18:33
и что в нем Бенфика нашла?
плеймейкера, когда нет большого давления на плеймейкера, а на Бенфику в португалии особо некому давить, он неплохо разыгрывает вроде как. Ну так раньше считалось, этот год не видел его.
Плюс если он таки заиграет, его можно будет перепродать как уже адаптированого к цирко-футболу одному из мешков лолиги которые поглядывали на парня но боялись пробывать изза возможных проблем с адаптацией и завышеной цены ранее. Парню то всего 24.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 18:11
А я бы его не отдал
leopit
leopit
сегодня в 18:08
Потом перейдёт в ЗЕНИТ и получит мировое признание!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
сегодня в 17:25
С новым годом)))
С Новым годом !!
Рад за усиление твоего любимого клуба...Вайглем...))
Serge_1
Serge_1
сегодня в 17:19
Удачи, а ведь начинал за Дортмунд неплохо.В сезоне 2014-2015,18 -летний Юлиан был капитаном команды Мюнхен 1860, но после второй игры сезона из-за пьянки после игры был лишен капитанской повязки.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 17:10
Хах его оценивали как будущего лучшего опорника Европы. А тут легко за 20 лямов Боруссия его отдала в средний клуб
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:06
С новым годом)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
сегодня в 16:49
Удачи ему против слабых российских команд типа .. нита
У нас все команды в еврокубках "слабые"...
"Сильнейшие" в нижней части таблицы...наблюдают...и потому с детства за Лионы-Бенфики...))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:44
Желаю успехов
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Levadia
сегодня в 16:31
Самое интересное,что у них,я думаю это получится...
Levadia
Levadia ответил Фридрих Гаус
сегодня в 15:51
и что в нем Бенфика нашла?
Решила попробовать реанимировать и заработать на перепродаже.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:47
А ведь с детства был за Зенит...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:32
Удачи ему против слабых российских команд типа .. нита
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
сегодня в 15:19
и что в нем Бенфика нашла?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:01
Ну-ну, посмотрим на него...
Red_team
Red_team
сегодня в 14:55
Просроченный талант
drug01
drug01
сегодня в 14:51
Удачных игр за новый клуб!
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 14:50
Это тот которого когда-то якобы за 70 лямов не отдавали?))благо никто не повёлся.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 14:49
Ужас 💩
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