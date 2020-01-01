Адриан Рамос вернулся в Колумбию

Известный колумбийский форвард Адриан Рамос, поигравший в Европе за «Боруссию» Дортмунд, «Герту» и «Гранаду», вернулся на родину.
33-летний футболист заключил контракт с клубом «Америка» из города Кали. Примечательно, что именно из этой команды Рамос в 2009 году отправился покорять Старый Свет, заключив контракт с «Гертой».
Смотри таблицу...)))
Да и судя по тому....что 9 из 10-ти твоих комментов всегда посвящены Зениту - значит есть польза...и не малая...
Как известно ....лучший комплимент - это не похвалы соратников.....а море изливаемой желчи со стороны недоброжелателей...
Смотри таблицу...)))
Да и судя по тому....что 9 из 10-ти твоих комментов всегда посвящены Зениту - значит есть польза...и не малая...
Как известно ....лучший комплимент - это не похвалы соратников.....а море изливаемой желчи со стороны недоброжелателей...
99,8% не понимают зачем он вообще уезжал из Колумбии...
99,8% не понимают зачем он вообще уезжал из Колумбии...