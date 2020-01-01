ГлавнаяНовости

Адриан Рамос вернулся в Колумбию

сегодня, 13:44

Известный колумбийский форвард Адриан Рамос, поигравший в Европе за «Боруссию» Дортмунд, «Герту» и «Гранаду», вернулся на родину.

33-летний футболист заключил контракт с клубом «Америка» из города Кали. Примечательно, что именно из этой команды Рамос в 2009 году отправился покорять Старый Свет, заключив контракт с «Гертой».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноВайгль стал футболистом «Бенфики»
Сегодня, 14:39 Комментарии23
Слухи«Боруссия» заплатила отцу Холанда 10 миллионов евро
29 декабря 2019 Комментарии8
ОфициальноХоланд перешел в «Боруссию» Дортмунд
29 декабря 2019 Комментарии47
Златан вернулся. Идёт по стопам Дрогба и Шевченко
28 декабря 2019Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
ОфициальноИбрагимович подпишет контракт с «Миланом»
27 декабря 2019 Комментарии35
Клуб Бекхэма «Интер Майами» объявил о подписании двух игроков
24 декабря 2019 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:27
Желаю удачи
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:16
Ну почему же бесполезный...)) Смотри таблицу...))) Да и судя по тому....что 9 из 10-ти твоих комментов всегда посвящены Зениту - значит есть польза...и не малая... Как известно ....лучший комплимент - это не похвалы соратников.....а море изливаемой желчи со стороны недоброжелателей...
С Новым Годом!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Морозовский
сегодня в 15:05
100% не понимают, зачем власть разрешает выкидывать государственные народные деньги на бесполезный питирский проект "Зенит"...
Ну почему же бесполезный...))
Смотри таблицу...)))

Да и судя по тому....что 9 из 10-ти твоих комментов всегда посвящены Зениту - значит есть польза...и не малая...

Как известно ....лучший комплимент - это не похвалы соратников.....а море изливаемой желчи со стороны недоброжелателей...
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:36
99,7% не знают кто такой Андриан Рамос... 99,8% не понимают зачем он вообще уезжал из Колумбии...
100% не понимают, зачем власть разрешает выкидывать государственные народные деньги на бесполезный питирский проект "Зенит"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:01
99,7% не знают кто такой Андриан Рамос...
99,8% не понимают зачем он вообще уезжал из Колумбии...
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 13:48
Удачи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100