Адриан Рамос вернулся в Колумбию

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Известный колумбийский форвард , поигравший в Европе за «Боруссию» Дортмунд, «Герту» и «Гранаду», вернулся на родину.

33-летний футболист заключил контракт с клубом «Америка» из города Кали. Примечательно, что именно из этой команды Рамос в 2009 году отправился покорять Старый Свет, заключив контракт с «Гертой».