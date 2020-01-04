Гомес: «В „Ливерпуле“ у каждого игрока чувствуется голод до игр и побед»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес поделился мыслями о настроениях в команде и желании игроков побеждать.
Думаю, если спросить всех в раздевалке, у каждого из игроков есть желание выходить в каждом матче, а это важно для команды. Это настоящий голод, он чувствуется.
У нас нет такого: «О, я хочу выйти на поле в этой игре и расслабиться в следующей». Считаю, что это заметно, парни играют хорошо. Они действительно принимают непосредственное участие и помогают команде.
Мы хотим побеждать. Впереди мерсисайдское дерби, никогда не хочется уступать в нем. Мы двигаемся от матча к матчу. Команда находится в хорошей форме, и мне приятно быть ее частью.
Завтра, 5 января, «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном» в матче Кубка Англии.
Ранее бывший игрок сборной Англии и МЮ Рио Фердинанд заявил, что «Ливерпуль» деморализует соперников еще до выхода на поле.