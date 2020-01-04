Р. Фердинанд: «У „Ливерпуля“ только у Милнера есть победный опыт в АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о выступлении «Ливерпуля» в текущем сезоне:
Я пришел в МЮ в 2002 году. Они тогда уже привыкли выигрывать АПЛ. Я смотрел на Гиггза, который уже побеждал пять или шесть раз в Премьер-Лиге.
В «Ливерпуле» же есть только Джеймс Милнер, кто имеет золотые медали АПЛ. Футболисты команды будут равняться на него, но необходимо также слушать тренера, потому что игрокам не нужно увлекаться.
Ранее Фердинанд прокомментировал победу мерсисайдского клуба над «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ.