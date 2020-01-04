Р. Фердинанд: «У „Ливерпуля“ только у Милнера есть победный опыт в АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о выступлении «Ливерпуля» в текущем сезоне:

Я пришел в МЮ в 2002 году. Они тогда уже привыкли выигрывать АПЛ . Я смотрел на Гиггза, который уже побеждал пять или шесть раз в Премьер-Лиге.