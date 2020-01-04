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Михайлович: «Ибра остаётся мне другом, но теперь придётся бить его на поле»

сегодня, 17:22

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович считает переход форварда Златана Ибрагимовича в «Милан» не лучшим решением.

Это разочаровывает, потому что я думаю, что он получил бы больше удовольствия здесь. Это было бы хорошо для него, для города и клуба. Я не жалуюсь, потому что он сказал, что если бы он выбрал «Болонью», то это было бы из-за меня. Я понимаю, что на кону стоят и другие факторы, в том числе семейные обстоятельства.

Ибра действительно позвонил мне, прежде чем принять решение, поэтому он сдержал свое слово и остается мне дорогим другом. Это просто означает, что теперь мне придется бить его на поле…

Болонья в настоящее время находится выше «Милана» в таблице Серии А, 22 очка против 21.

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cska plus
cska plus
сегодня в 17:53
Ибра многим насолит.
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