Михайлович: «Ибра остаётся мне другом, но теперь придётся бить его на поле»

Главный тренер «Болоньи» считает переход форварда в «Милан» не лучшим решением.

Это разочаровывает, потому что я думаю, что он получил бы больше удовольствия здесь. Это было бы хорошо для него, для города и клуба. Я не жалуюсь, потому что он сказал, что если бы он выбрал «Болонью», то это было бы из-за меня. Я понимаю, что на кону стоят и другие факторы, в том числе семейные обстоятельства.

Ибра действительно позвонил мне, прежде чем принять решение, поэтому он сдержал свое слово и остается мне дорогим другом. Это просто означает, что теперь мне придется бить его на поле…