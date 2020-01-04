Клопп: «В Ливерпуле должны быть игры ЧМ-2030»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выборе городов, в которых будет проходить ЧМ-2030. Претендентами являются и города Великобритании.
Север – краеугольный камень футбола в Великобритании, он должен быть представлен на ЧМ. Это важно, и, безусловно, это дало бы огромный экономический толчок северу Англии.
Я не знаю, кто принимает эти решения. Не знаю, сколько в Лондоне больших стадионов – два или три, включая «Уэмбли» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Но чемпионат мира должен быть, как я понимаю, соревнованием, на котором вы представляете все регионы страны.
Наша территория – настоящий футбольный регион, поэтому в Ливерпуле должны быть игры ЧМ.
Северными городами Англии являются Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн, Лидс и Йорк.
Тем временем Клопп попал в число кандидатов на звание лучшего тренера АПЛ в декабре.
Такая несправедливость в пользу столиц есть везде.
Такая несправедливость в пользу столиц есть везде.