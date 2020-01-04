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Клопп: «В Ливерпуле должны быть игры ЧМ-2030»

сегодня, 17:32

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выборе городов, в которых будет проходить ЧМ-2030. Претендентами являются и города Великобритании.

Север – краеугольный камень футбола в Великобритании, он должен быть представлен на ЧМ. Это важно, и, безусловно, это дало бы огромный экономический толчок северу Англии.

Я не знаю, кто принимает эти решения. Не знаю, сколько в Лондоне больших стадионов – два или три, включая «Уэмбли» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Но чемпионат мира должен быть, как я понимаю, соревнованием, на котором вы представляете все регионы страны.

Наша территория – настоящий футбольный регион, поэтому в Ливерпуле должны быть игры ЧМ.

Северными городами Англии являются Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн, Лидс и Йорк. 

Тем временем Клопп попал в число кандидатов на звание лучшего тренера АПЛ в декабре.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 18:13
Северо-запад Англии это действительно очень футбольный регион, команды из этого региона больше всех выигрывали чемпионат Англии, поэтому желание этого региона провести матчи на ЧМ понятно, к тому же на Евро 96 г, Манчестер и Ливерпуль уже проводили матчи на Энфилд Роуд и Олд Траффорд.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska plus
сегодня в 17:59
Этот фриц слишком сильно подлизывается англосаксам.
Англосаксы это германские племена,так на всякий случай.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:50
Лондон столишнее и презентабельнее,Манчестеры и Ньюкасл промышленнее,Ливерпуль портовее..Но не менее футбольнее.
Такая несправедливость в пользу столиц есть везде.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:38
Этот фриц слишком сильно подлизывается англосаксам.
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