Клопп: «В Ливерпуле должны быть игры ЧМ-2030»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о выборе городов, в которых будет проходить ЧМ -2030. Претендентами являются и города Великобритании.

Север – краеугольный камень футбола в Великобритании, он должен быть представлен на ЧМ . Это важно, и, безусловно, это дало бы огромный экономический толчок северу Англии.

Я не знаю, кто принимает эти решения. Не знаю, сколько в Лондоне больших стадионов – два или три, включая «Уэмбли» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Но чемпионат мира должен быть, как я понимаю, соревнованием, на котором вы представляете все регионы страны.