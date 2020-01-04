Помощник Лэмпарда: «Фрэнк может дать пинок под зад любому игроку»

Помощник главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда Джоди Моррис поделился мнением о взаимоотношениях наставника с футболистами «синих»:
У нас разный характер. Однако бывало, что Фрэнк отыгрывал роль «плохого полицейского».
Думаю, что в некоторых моментах нужно высказать некоторые вещи, и в 99% случаев он это говорит.
Лэмпард индивидуально подходит к каждому игроку и продумывает, как себя с ними вести. С некоторыми из них у него близкие отношения.
Однако он без проблем даст пинок под зад любому футболисту, если это понадобится.
Ранее Лэмпард опроверг слухи об интересе «Челси» к хавбеку «Кристал Пэлас» Вильфриду Заха.