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Помощник Лэмпарда: «Фрэнк может дать пинок под зад любому игроку»

сегодня, 19:36

Помощник главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда Джоди Моррис поделился мнением о взаимоотношениях наставника с футболистами «синих»:

У нас разный характер. Однако бывало, что Фрэнк отыгрывал роль «плохого полицейского».

Думаю, что в некоторых моментах нужно высказать некоторые вещи, и в 99% случаев он это говорит.

Лэмпард индивидуально подходит к каждому игроку и продумывает, как себя с ними вести. С некоторыми из них у него близкие отношения.

Однако он без проблем даст пинок под зад любому футболисту, если это понадобится. 

Ранее Лэмпард опроверг слухи об интересе «Челси» к хавбеку «Кристал Пэлас» Вильфриду Заха.

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VIPded
VIPded
сегодня в 20:37
Не переборщил бы с пинками...)))
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 19:53
И не индивидуально. Лжет помощник. Тама.. кто мама? Кто папа? Скока денех в кассу. Допустим!! Допустим. Сын Ромы Абра играет в клубе... хотелось бы увидеть)) Как Френки ему даёт пинка в зад. Вранье. Продумывать как себя вести с игроками? В любом случае надо. На то он и тренер. Как в яслях. Этого на горшок. Этому соску в рот. Этому горшок, мазератти и соску. Тем более.. Челси слабый клуб. Моё мнение. В АПЛ есть - МЮ..Ливер..Арс.. Ноттингем. Те клубы которые известны помимо Туманного Альбиона.
dimagas2
dimagas2 ответил Бабушка Маня
сегодня в 19:39
Пинка любой может дать!
Но не всем))
Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 19:38
Пинка любой может дать!
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