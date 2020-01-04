Помощник Лэмпарда: «Фрэнк может дать пинок под зад любому игроку»

Помощник главного тренера «Челси» поделился мнением о взаимоотношениях наставника с футболистами «синих»:

У нас разный характер. Однако бывало, что Фрэнк отыгрывал роль «плохого полицейского».

Думаю, что в некоторых моментах нужно высказать некоторые вещи, и в 99% случаев он это говорит.

Лэмпард индивидуально подходит к каждому игроку и продумывает, как себя с ними вести. С некоторыми из них у него близкие отношения.

Однако он без проблем даст пинок под зад любому футболисту, если это понадобится.