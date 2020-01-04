Вудгейт: «Уверен, Моуриньо выиграет трофей с „Тоттенхэмом“»

Главный тренер «Мидлсбро» Джонатан Вудгейт, ранее игравший за «Тоттенхэм», поделился мнением об амбициях Жозе Моуриньо на посту главного тренера «шпор».
Почеттино был невероятным тренером, а сменить его мог только Моуриньо. Он фантастический тренер, серийный победитель. Если и стоило уволнять Почеттино, то заменить его можно только на другого тренера мирового уровня – такого, как Моуриньо.
Уверен, он выиграет трофей с «Тоттенхэмом».
Недавно Моуриньо вошел в тройку лучших тренеров десятилетия в АПЛ по количеству побед.