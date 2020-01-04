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Вудгейт: «Уверен, Моуриньо выиграет трофей с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 19:12

Главный тренер «Мидлсбро» Джонатан Вудгейт, ранее игравший за «Тоттенхэм», поделился мнением об амбициях Жозе Моуриньо на посту главного тренера «шпор».

Почеттино был невероятным тренером, а сменить его мог только Моуриньо. Он фантастический тренер, серийный победитель. Если и стоило уволнять Почеттино, то заменить его можно только на другого тренера мирового уровня – такого, как Моуриньо.

Уверен, он выиграет трофей с «Тоттенхэмом».

Недавно Моуриньо вошел в тройку лучших тренеров десятилетия в АПЛ по количеству побед.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:54
Разве что Чампионшип.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:21
Летом...кубок Ауди
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:19
Поглядим..
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:17
свежо преданье..
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