Вудгейт: «Уверен, Моуриньо выиграет трофей с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 19:12

Главный тренер «Мидлсбро» , ранее игравший за «Тоттенхэм», поделился мнением об амбициях на посту главного тренера «шпор».

Почеттино был невероятным тренером, а сменить его мог только Моуриньо. Он фантастический тренер, серийный победитель. Если и стоило уволнять Почеттино, то заменить его можно только на другого тренера мирового уровня – такого, как Моуриньо. Уверен, он выиграет трофей с «Тоттенхэмом».