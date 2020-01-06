ГлавнаяНовости

Кутроне согласился перейти в «Фиорентину»

сегодня, 12:38

Форвард «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне может пополнить состав «Фиорентины». Он дал согласие на переход во флорентийский клуб, теперь сторонам нужно договориться о сумме трансфера, сообщил журналист Альфредо Педулла.

«Вулверхэмптон» хочет получить за игрока 22 миллиона евро. В свою очередь «Фиорентина» готова заплатить 20 миллионов. При этом «фиалки» хотят сначала взять игрока в аренду, а уже потом оформить полноценный трансфер.   

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» собирается усилить защиту. В этих целях «фиалки» намерены приобрести защитника МЮ Маркоса Рохо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВальверде попросил Артуро Видаля остаться в «Барселоне»
Сегодня, 12:53 Комментарии0
СлухиРейньер прокомментировал возможный переход в «Реал»
Сегодня, 12:44 Комментарии0
Слухи«Вест Хэм» направил скаутов для наблюдения за игрой Кессье
Сегодня, 12:19 Комментарии0
Слухи«Ливерпуль» не продаст Вейналдума, несмотря на интерес других клубов
Сегодня, 12:05 Комментарии2
Слухи«Бавария» хочет приобрести Хакими
Сегодня, 11:41 Комментарии6
Слухи«Ньюкасл» интересуется Морелосом и Боуэном
Сегодня, 10:42 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100