Кутроне согласился перейти в «Фиорентину»

сегодня, 12:38

Форвард «Вулверхэмптона» может пополнить состав «Фиорентины». Он дал согласие на переход во флорентийский клуб, теперь сторонам нужно договориться о сумме трансфера, сообщил журналист Альфредо Педулла.

«Вулверхэмптон» хочет получить за игрока 22 миллиона евро. В свою очередь «Фиорентина» готова заплатить 20 миллионов. При этом «фиалки» хотят сначала взять игрока в аренду, а уже потом оформить полноценный трансфер.