«Бавария» хочет приобрести Хакими

«Бавария» отправила запрос «Реалу» по поводу защитника Ашрафа Хакими, который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.
Мюнхенцы восхищены умением марокканца играть на двух флангах обороны, а также в центре поля.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен вернуть Хакими из аренды. Но на правом фланге обороны «Реала» играет Даниэль Карвахаль, а в составе еще есть Альваро Одриосола. К тому же «сливочные» не уверены, будет ли Ашраф также уверенно выступать в Примере по сравнению с Бундеслигой.