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«Бавария» хочет приобрести Хакими

сегодня, 11:41

«Бавария» отправила запрос «Реалу» по поводу защитника Ашрафа Хакими, который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Мюнхенцы восхищены умением марокканца играть на двух флангах обороны, а также в центре поля.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен вернуть Хакими из аренды. Но на правом фланге обороны «Реала» играет Даниэль Карвахаль, а в составе еще есть Альваро Одриосола. К тому же «сливочные» не уверены, будет ли Ашраф также уверенно выступать в Примере по сравнению с Бундеслигой.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 12:47
Болельщики Дортмунда не беспокойтесь. Хакими будет зажигать за Реал. А в Баварии на флангах будут пахать Эрнандес за 80 млн🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ и павар. Дешам знатно развёл их.
Red_team
Red_team ответил dimagas2
сегодня в 12:32
На радар сосисочникам попал)))
Скоро футболистам, переходящим в БД придется сразу 2 контракта подписывать, один с БД, а второй с согласием на автоматический переход в Баварию через пару сезонов =)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:57
На радар сосисочникам попал)))
Red_team
Red_team
сегодня в 11:56
У Баварии фетиш на игроков БД, даже если они принадлежат третьей стороне =)
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 11:55
Колбаса в своём репертуаре!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:53
Немецкая классика, Хакими провел 1.5 года в "Дортмунде", сам должен понимать, что за таким с большой вероятностью следует переход в "Баварию"))
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