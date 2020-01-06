«Бавария» хочет приобрести Хакими

сегодня, 11:41

«Бавария» отправила запрос «Реалу» по поводу защитника , который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Мюнхенцы восхищены умением марокканца играть на двух флангах обороны, а также в центре поля.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен вернуть Хакими из аренды. Но на правом фланге обороны «Реала» играет , а в составе еще есть . К тому же «сливочные» не уверены, будет ли Ашраф также уверенно выступать в Примере по сравнению с Бундеслигой.