«Ливерпуль» не продаст Вейналдума, несмотря на интерес других клубов

По информации СМИ, хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум может покинуть нынешний клуб.
Однако «красные» не хотят отпускать нидерландского футболиста и попытаются продлить с ним контракт. Если этого не удастся сделать, то мерсисайдцы за крупную сумму готовы расстаться с 29-летним полузащитником. Действующее соглашение игрока с клубом истечет летом 2021 года. За Вейналдумом следит ряд испанских и итальянских команд.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» намерен приобрести защитника «Севильи» Диего Карлоса.