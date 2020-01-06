«Ливерпуль» не продаст Вейналдума, несмотря на интерес других клубов

сегодня, 12:05

По информации СМИ , хавбек «Ливерпуля» может покинуть нынешний клуб.

Однако «красные» не хотят отпускать нидерландского футболиста и попытаются продлить с ним контракт. Если этого не удастся сделать, то мерсисайдцы за крупную сумму готовы расстаться с 29-летним полузащитником. Действующее соглашение игрока с клубом истечет летом 2021 года. За Вейналдумом следит ряд испанских и итальянских команд.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» намерен приобрести защитника «Севильи» Диего Карлоса.