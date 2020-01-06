«Ювентус» надеется, что Икарди откажется от трансфера в ПСЖ

сегодня, 10:31

«Ювентус» заинтересован в форварде ПСЖ .

Напомним, что аргентинский футболист выступает за парижан на правах аренды. В контракте 26-летнего нападающего есть пункт, что он может отказаться от трансфера в ПСЖ , даже если французский клуб заплатит «Интеру» 70 млн евро.

«Ювентус» надеется, что Икарди откажется от перехода в «Пари Сен-Жермен» и вернется в «Интер». Однако у Мауро натянутые отношения с миланским клубом, поэтому он там не будет получать игровую практику. Таким образом, туринцы смогут купить его.