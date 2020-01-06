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«Ювентус» надеется, что Икарди откажется от трансфера в ПСЖ

сегодня, 10:31

«Ювентус» заинтересован в форварде ПСЖ Мауро Икарди.

Напомним, что аргентинский футболист выступает за парижан на правах аренды. В контракте 26-летнего нападающего есть пункт, что он может отказаться от трансфера в ПСЖ, даже если французский клуб заплатит «Интеру» 70 млн евро. 

«Ювентус» надеется, что Икарди откажется от перехода в «Пари Сен-Жермен» и вернется в «Интер». Однако у Мауро натянутые отношения с миланским клубом, поэтому он там не будет получать игровую практику. Таким образом, туринцы смогут купить его.

Ранее Икарди заявил, что хочет помочь ПСЖ выиграть много трофеев.

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