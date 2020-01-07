Гвардиола: «Я бы, скорее, играл в гольф, чем возглавил МЮ или „Реал“»

Главный тренер «Манчестер Сити» и экс-наставник «Барселоны» подчеркнул, что никогда не стал бы работать в «Манчестер Юнайтед» или «Реале».

Я не буду тренировать «Юнайтед» после «Сити». Точно так же я никогда бы не возглавил «Реал». Определённо нет.

Передумал ли бы, если бы это были единственные вакансии? Если бы у меня не было других предложений, я бы, скорее, полетел на Мальдивы! Или в другое место, так как на Мальдивах нет полей для гольфа!