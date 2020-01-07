ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Я бы, скорее, играл в гольф, чем возглавил МЮ или „Реал“»

сегодня, 02:14

Главный тренер «Манчестер Сити» и экс-наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что никогда не стал бы работать в «Манчестер Юнайтед» или «Реале».

Я не буду тренировать «Юнайтед» после «Сити». Точно так же я никогда бы не возглавил «Реал». Определённо нет.

Передумал ли бы, если бы это были единственные вакансии? Если бы у меня не было других предложений, я бы, скорее, полетел на Мальдивы! Или в другое место, так как на Мальдивах нет полей для гольфа!

Гвардиола также поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гаттузо: «То, что „Наполи“ не побеждает дома с октября – не совпадение»
Сегодня, 01:55 Комментарии0
Сарри: «Де Лигт станет одним из лучших защитников в мире»
Сегодня, 00:20 Комментарии4
Маротта: «Эриксен - интересный игрок»
Вчера, 23:43 Комментарии0
Ибрагимович: «Хотел выйти на поле и забить гол»
Вчера, 22:26 Комментарии7
Роналду: «Надеюсь, что „Интер“ проиграет „Наполи“»
Вчера, 21:46 Комментарии13
Роналду: «Нам нужно было оказать давление на „Интер“»
Вчера, 21:09 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 02:27
Но долбится с Фигу однозначно стал бы снова ахаха
vytiuxa
vytiuxa
сегодня в 02:24
Уважуха.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100