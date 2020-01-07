Гаттузо: «То, что „Наполи“ не побеждает дома с октября – не совпадение»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал домашнее поражение от «Интера» (1:3) в матче 18-го тура Серии А.

Думаю, это было наше лучшее выступление с момента моего назначения. Тот факт, что «Наполи» не выигрывал на «Сан-Паоло» с октября – не совпадение, так как мы продолжаем допускать глупые ошибки. Но мы должны продолжать работать и обретать уверенность.

Мы должны лучше разыгрывать мяч и не совершать ошибки в этой стадии, потому что мы снова позволили 4-5 раз поймать нас в середине поля, хотя этого можно было с лёгкостью избежать. В полузащите некому прикрыть защитников, нас может разрезать один пас.

Анчелотти говорил, что «Наполи» психологически тяжело быть так низко в таблице? Это никуда не делось. Мы практически сами себе забили эти три гола. Сейчас играть на «Сан-Паоло» непросто, команда не привыкла находиться в такой ситуации после нескольких лет борьбы за первые места.