ГлавнаяНовости

Гаттузо: «То, что „Наполи“ не побеждает дома с октября – не совпадение»

сегодня, 01:55
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал домашнее поражение от «Интера» (1:3) в матче 18-го тура Серии А.

Думаю, это было наше лучшее выступление с момента моего назначения. Тот факт, что «Наполи» не выигрывал на «Сан-Паоло» с октября – не совпадение, так как мы продолжаем допускать глупые ошибки. Но мы должны продолжать работать и обретать уверенность.

Мы должны лучше разыгрывать мяч и не совершать ошибки в этой стадии, потому что мы снова позволили 4-5 раз поймать нас в середине поля, хотя этого можно было с лёгкостью избежать. В полузащите некому прикрыть защитников, нас может разрезать один пас. 

Анчелотти говорил, что «Наполи» психологически тяжело быть так низко в таблице? Это никуда не делось. Мы практически сами себе забили эти три гола. Сейчас играть на «Сан-Паоло» непросто, команда не привыкла находиться в такой ситуации после нескольких лет борьбы за первые места.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Я бы, скорее, играл в гольф, чем возглавил МЮ или „Реал“»
Сегодня, 02:14 Комментарии2
Сарри: «Де Лигт станет одним из лучших защитников в мире»
Сегодня, 00:20 Комментарии4
Маротта: «Эриксен - интересный игрок»
Вчера, 23:43 Комментарии0
Ибрагимович: «Хотел выйти на поле и забить гол»
Вчера, 22:26 Комментарии7
Роналду: «Надеюсь, что „Интер“ проиграет „Наполи“»
Вчера, 21:46 Комментарии13
Роналду: «Нам нужно было оказать давление на „Интер“»
Вчера, 21:09 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100