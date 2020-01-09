ГлавнаяНовости

Ф. Вальверде: «Если Погба придёт в „Реал“, я буду учиться у него»

сегодня, 05:48
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде после победы над «Валенсией» (3:1) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал возможный приход в мадридский клуб хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Погба? Я продолжаю жить спокойно. Стараюсь наслаждаться моментом, надевая футболку «Реала». Если в будущем Поль приедет сюда, то, очевидно, что я буду многому учиться у него как у игрока.

Вальверде также отдал должное наставнику «сливочных» Зинедину Зидану.

Зидан поддерживал меня даже тогда, когда у меня вообще не было игрового времени. Он вселял в меня уверенность. Он объединяет нас в команду.

Напомним, на этой неделе Погба перенёс операцию на лодыжке.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Йович провёл хороший матч, хоть и не забил»
Сегодня, 05:15 Комментарии0
Мбаппе: «Сейчас не лучшее время для разговоров о моём будущем»
Сегодня, 04:51 Комментарии2
Маркизио: «Ибрагимович? На месте „Милана“ я бы продвигал молодых игроков»
Сегодня, 04:25 Комментарии5
Верратти: «У ПСЖ есть четверо из десяти лучших игроков мира»
Сегодня, 03:56 Комментарии2
Карвахаль: «Вальверде не нравится формат Суперкубка? Пусть подаст жалобу»
Сегодня, 02:56 Комментарии4
Зидан: «Мы хорошо воплотили идею игры в пять полузащитников»
Сегодня, 02:02 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100