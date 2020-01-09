Ф. Вальверде: «Если Погба придёт в „Реал“, я буду учиться у него»

сегодня, 05:48

Полузащитник «Реала» после победы над «Валенсией» (3:1) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал возможный приход в мадридский клуб хавбека «Манчестер Юнайтед» .

Погба? Я продолжаю жить спокойно. Стараюсь наслаждаться моментом, надевая футболку «Реала». Если в будущем Поль приедет сюда, то, очевидно, что я буду многому учиться у него как у игрока.

Вальверде также отдал должное наставнику «сливочных» .

Зидан поддерживал меня даже тогда, когда у меня вообще не было игрового времени. Он вселял в меня уверенность. Он объединяет нас в команду.

Напомним, на этой неделе Погба перенёс операцию на лодыжке.