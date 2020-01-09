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Карвахаль: «Вальверде не нравится формат Суперкубка? Пусть подаст жалобу»

сегодня, 02:56
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после победы над «Валенсией» (3:1) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Наставник «сине-гранатовых» признался, что ему не нравится новый формат турнира.

Ему не нравится новый формат? Тогда ему следует подать жалобу.

Я играл в нескольких матчах за Суперкубок в августе, когда многие другие футболисты ещё были на каникулах. Атомсфера в них не была благоприятной, даже в Эль Класико.

Правила турнира ясны. Команда, занявшая третье место в чемпионате, квалифицируется в Суперкубок, и [нам] нет смысла отказываться от этого. Мы здесь, чтобы выиграть этот турнир. Мы уже в финале, и я надеюсь, что в будущем «Реал» сможет быть здесь при любом формате Суперкубка.

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