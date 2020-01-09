Зидан: «Мы хорошо воплотили идею игры в пять полузащитников»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Мы могли бы сыграть с вингерами, но я решил, что Иско и Модрич будут больше выполнять роль инсайдов.

Важнее всего было поддерживать высокий прессинг и показывать качественный футбол. Мы хотели огорчить соперника с самого начала матча. Мы хорошо воплотили идею игры в пять полузащитников. Нам всегда нравится делать что-то новое. В следующей встрече мы сделаем что-нибудь другое.

Каждый сыграл на хорошем уровне. Все молодцы, но мы ещё ничего не выиграли.

Я не принимал участия в восстановлении Иско. Я просто рад, что он в форме. У него есть характер, он хочет играть и не уклоняется от ответственности.