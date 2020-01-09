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Зидан: «Мы хорошо воплотили идею игры в пять полузащитников»

сегодня, 02:02
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Мы могли бы сыграть с вингерами, но я решил, что Иско и Модрич будут больше выполнять роль инсайдов. 

Важнее всего было поддерживать высокий прессинг и показывать качественный футбол. Мы хотели огорчить соперника с самого начала матча. Мы хорошо воплотили идею игры в пять полузащитников. Нам всегда нравится делать что-то новое. В следующей встрече мы сделаем что-нибудь другое.

Каждый сыграл на хорошем уровне. Все молодцы, но мы ещё ничего не выиграли.

Я не принимал участия в восстановлении Иско. Я просто рад, что он в форме. У него есть характер, он хочет играть и не уклоняется от ответственности.

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Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 02:38
Зидан физрук бла бла бла
Случайно выиграл 3 ЛЧ подряд, и 9 трофеев за 2.5 года ну тоооочно физрук
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