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Мбаппе: «Сейчас не лучшее время для разговоров о моём будущем»

сегодня, 04:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)6 : 1Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы над «Сент-Этьеном» (6:1) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги отказался обсуждать тему продления контракта с ПСЖ.

В первую очередь я думаю о футболе. Ведь сейчас январь. Мы начинаем финальный забег, в котором мы можем бороться за трофеи. Не думаю, что сейчас лучшее время, чтобы поднимать волну [слухов].

Клуб абсолютно спокоен, все идут в одном направлении, так что обсуждать то, что не имеет отношения к игре, будет не очень практично и хорошо.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Belgie2009
сегодня в 05:11
Надеюсь,но парень правильно себя ведет
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 05:08
Летом перейдёт в Реал, скриньте епта)
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