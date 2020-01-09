Мбаппе: «Сейчас не лучшее время для разговоров о моём будущем»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» после победы над «Сент-Этьеном» (6:1) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги отказался обсуждать тему продления контракта с ПСЖ .

В первую очередь я думаю о футболе. Ведь сейчас январь. Мы начинаем финальный забег, в котором мы можем бороться за трофеи. Не думаю, что сейчас лучшее время, чтобы поднимать волну [слухов].

Клуб абсолютно спокоен, все идут в одном направлении, так что обсуждать то, что не имеет отношения к игре, будет не очень практично и хорошо.