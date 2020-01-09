Верратти: «У ПСЖ есть четверо из десяти лучших игроков мира»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после победы над «Сент-Этьеном» (6:1) в четвертьфинале Кубка французской Лиги.

Это был наш первый домашний матч в новом году. Эта игра также была важна, потому что это четвертьфинал Кубка Лиги, и в прошлом сезоне мы вылетели как раз на этой стадии. Вот почему мы так серьёзно начали эту встречу.

Мы забили уже через две минуты после стартового свистка, и это облегчило нам задачу, так же как удаление [Фофана]. Это заслуженная победа. В раздевалке мы говорили о том, что должны отдать все силы и не останавливаться.

Я считаю, нам повезло иметь в составе четырёх игроков, которые входят в десятку лучших футболистов мира. Это невероятно. Вот почему наш тренер решил изменить построение – тяжело оставлять одного из этой четвёрки на скамейке запасных.