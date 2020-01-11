«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

сегодня, 11:22

Руководство «Барселоны» собирается пересмотреть контракты своих футболистов.

Это связано с тем, что защитник участвует в посторонних проектах, из-за чего часто отлучается из расположения команды.

Каталонский клуб запретит футболистам команды заниматься любой другой профессиональной деятельностью без специального разрешения. Такой пункт появится во всех контрактах со следующего сезона.

Напомним, что Пике является владельцем клуба «Андорра», а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.