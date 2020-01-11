«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Руководство «Барселоны» собирается пересмотреть контракты своих футболистов.
Это связано с тем, что защитник Жерар Пике участвует в посторонних проектах, из-за чего часто отлучается из расположения команды.
Каталонский клуб запретит футболистам команды заниматься любой другой профессиональной деятельностью без специального разрешения. Такой пункт появится во всех контрактах со следующего сезона.
Напомним, что Пике является владельцем клуба «Андорра», а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
1)Что бы не пешеходничали.
2) Ложку в рот не клали.
3) Языки свои не сували, в одно место ложкоеду.
4)Играли только на ложкоеда, ибо стату набивать надо.
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...
1)Что бы не пешеходничали.
2) Ложку в рот не клали.
3) Языки свои не сували, в одно место ложкоеду.
4)Играли только на ложкоеда, ибо стату набивать надо.
...
...
...