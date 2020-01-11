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Ходжсон: «Не думаю, что Обамеянг хотел травмировать Майера»

сегодня, 19:36
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон на пресс-конференции после ничейного матча с «Арсеналом» прокомментировал удаление форварда «канониров» Пьер-Эмерика Обамеянга.

На 67-й минуте встречи Пьер-Эмерик ударил хавбека «Пэлас» Макса Майера шипами в голеностоп, в результате чего Максу потребовалась замена.

Когда это случилось, я подумал, что дело плохо. Я не думаю, что Обамеянг хотел нанести травму Майеру.

Только когда я увидел это на видео, я понял, насколько все было плохо. К сожалению, это красная карточка, без вариантов.

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Trepanator
Trepanator
сегодня в 19:58
Этот расист Обамеянг ненавидит белых,он Мейра хотел просто убить
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