Ходжсон: «Не думаю, что Обамеянг хотел травмировать Майера»

Главный тренер «Кристал Пэлас» на пресс-конференции после ничейного матча с «Арсеналом» прокомментировал удаление форварда «канониров» .

На 67-й минуте встречи Пьер-Эмерик ударил хавбека «Пэлас» шипами в голеностоп, в результате чего Максу потребовалась замена.

Когда это случилось, я подумал, что дело плохо. Я не думаю, что Обамеянг хотел нанести травму Майеру.

Только когда я увидел это на видео, я понял, насколько все было плохо. К сожалению, это красная карточка, без вариантов.