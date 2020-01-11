ГлавнаяНовости

Артета: «Первые 35 минут игры „Арсенал“ доминировал, хочу его видеть таким»

сегодня, 19:03
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о матче 22-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

Я хочу, чтобы «Арсенал» всегда играл так, как сегодня в первые 35 минут этой встречи. Мы доминировали в нужных зонах и создавали моменты. Затем мы начали терять мяч и допускать удары в нашу сторону.

Стоит отдать должное «Кристал Пэласу». Они в первые 15 минут второго тайма начали давить. У нас возникли трудности, потому что они пошли вперед большими силами. Когда нам забили гол, то мы полностью выключились из игры, а это недопустимо.

Однако я не думаю, что мы потеряли концентрацию. На этом стадионе невозможно удерживать все 90 минут «Кристал Пэлас». Они начинают забрасывать мяч в штрафную и нам пришлось защищаться.

Полагаю, что столкновение Обамеянга было жестким. Но это было неумышленное нарушение. Мне кажется, что он просто неправильно рассчитал время.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кастильехо: «Ибрагимовичу надо только передать мяч, а остальное он сделает»
Сегодня, 17:45 Комментарии2
Готти: «„Сассуоло“ способен выставить 11 качественных игроков в основу»
Сегодня, 17:38 Комментарии0
Адама Траоре: «Такие игроки, как Месси и Хави, всегда голодны до побед»
Сегодня, 16:09 Комментарии1
Сарри - о встрече с «Ромой»: «Это будет сложная игра»
Сегодня, 15:54 Комментарии1
Агент Иммобиле: «Чиро никогда не думал слишком много о деньгах»
Сегодня, 15:29 Комментарии1
Фонсека: «Мы не думаем о продаже Юндера»
Сегодня, 13:15 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100