Артета: «Первые 35 минут игры „Арсенал“ доминировал, хочу его видеть таким»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о матче 22-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

Я хочу, чтобы «Арсенал» всегда играл так, как сегодня в первые 35 минут этой встречи. Мы доминировали в нужных зонах и создавали моменты. Затем мы начали терять мяч и допускать удары в нашу сторону.

Стоит отдать должное «Кристал Пэласу». Они в первые 15 минут второго тайма начали давить. У нас возникли трудности, потому что они пошли вперед большими силами. Когда нам забили гол, то мы полностью выключились из игры, а это недопустимо.

Однако я не думаю, что мы потеряли концентрацию. На этом стадионе невозможно удерживать все 90 минут «Кристал Пэлас». Они начинают забрасывать мяч в штрафную и нам пришлось защищаться.

Полагаю, что столкновение Обамеянга было жестким. Но это было неумышленное нарушение. Мне кажется, что он просто неправильно рассчитал время.