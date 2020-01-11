Сарри - о встрече с «Ромой»: «Это будет сложная игра»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал предстоящий матч 19-го тура Серии А против «Ромы».

Это будет сложная игра, и мы должны быть более последовательными в течение 90 минут, поэтому я хочу, чтобы мы опирались на предыдущий положительный опыт, который был в матче с «Кальяри».

Я уже хвалил Фонсеку, говорил, что его команда может стать открытием в этом сезоне. Несмотря на многочисленные травмы, он смог поставить отличную игру.