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Сарри - о встрече с «Ромой»: «Это будет сложная игра»

сегодня, 15:54
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч 19-го тура Серии А против «Ромы». 

Это будет сложная игра, и мы должны быть более последовательными в течение 90 минут, поэтому я хочу, чтобы мы опирались на предыдущий положительный опыт, который был в матче с «Кальяри».

Я уже хвалил Фонсеку, говорил, что его команда может стать открытием в этом сезоне. Несмотря на многочисленные травмы, он смог поставить отличную игру. 

Ранее главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека также прокомментировал данную встречу.

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ballak144
ballak144
сегодня в 16:01
а ты какого х поставить не можешь?
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