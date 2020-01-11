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Готти: «„Сассуоло“ способен выставить 11 качественных игроков в основу»

сегодня, 17:38
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе-:-Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоЗавтра в 14:30 Не начался

Главный тренер «Удинезе» Лука Готти поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Сассуоло» в рамках 19-го тура Серии А.

«Сассуоло» будет не хватать нескольких своих ключевых игроков, но они все еще способны выставить 11 качественных футболистов в основу.

Завтрашняя игра будет определяться не с помощью нашего состава, а из-за решительности бороться за мяч в каждом моменте. Что касается Де Пауля, то он играет для нас все более и более важную роль в полузащите. Все ждут от него забитых мячей, но я очень доволен работой которую он делает для команды.

В прошлом туре «Удинезе» обыграл «Лечче». На данный момент «зебры» занимают 13 строчку в таблице. 

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