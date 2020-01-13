Аллегри согласится возглавить «Барселону», если ему поступит предложение

По информации испанских СМИ, представители итальянского тренера Массимилиано Аллегри предложили его кандидатуру «Барселоне».
Отмечается, что судьба нынешнего тренера каталонцев Эрнесто Вальверде может решиться уже сегодня на совете руководителей клуба.
В то же время один из представителей Аллегри сообщил каталонскому клубу, что итальянский специалист примет предложение, если таковое поступит.
Также одним из главных претендентов на пост наставника «Барсы» является Маурисио Почеттино.
Очередная порция слухов.
В Барселоне походу уже не чего они хотят
Очередная порция слухов.
В Барселоне походу уже не чего они хотят