Аллегри согласится возглавить «Барселону», если ему поступит предложение

сегодня, 15:17

По информации испанских СМИ , представители итальянского тренера предложили его кандидатуру «Барселоне».

Отмечается, что судьба нынешнего тренера каталонцев Эрнесто Вальверде может решиться уже сегодня на совете руководителей клуба.

В то же время один из представителей Аллегри сообщил каталонскому клубу, что итальянский специалист примет предложение, если таковое поступит.

Также одним из главных претендентов на пост наставника «Барсы» является Маурисио Почеттино.