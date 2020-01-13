ГлавнаяНовости

Аллегри согласится возглавить «Барселону», если ему поступит предложение

сегодня, 15:17

По информации испанских СМИ, представители итальянского тренера Массимилиано Аллегри предложили его кандидатуру «Барселоне».

Отмечается, что судьба нынешнего тренера каталонцев Эрнесто Вальверде может решиться уже сегодня на совете руководителей клуба. 

В то же время один из представителей Аллегри сообщил каталонскому клубу, что итальянский специалист примет предложение, если таковое поступит.

Также одним из главных претендентов на пост наставника «Барсы» является Маурисио Почеттино.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноГригорчук покинул пост главного тренера «Астаны»
Сегодня, 14:52 Комментарии2
Слухи«Барселону» может возглавить тренер «Эстудиантеса» или наставник молодёжки
Сегодня, 10:40 Комментарии2
СлухиМаминов может возглавить «Актобе»
Вчера, 23:00 Комментарии2
Официально«Торпедо» подтвердило назначение Алдонина
Вчера, 19:45 ФотоКомментарии9
Интим не предлагать! Нестандартные причины для тренерских отставок
Вчера, 16:39Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии5
ОфициальноВеретенников вошёл в тренерский штаб «Рубина»
Вчера, 10:17 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:21
Почеттино выглядит интереснее.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 16:12
да берите макса
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:56
    Сергей Вершинин
    Сергей Вершинин ответил Caniggia
    сегодня в 15:56
    Да что ты???
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 15:55
    По информации испанских СМИ...а источник указан football-italia)))
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 15:53
    Аллегри по круче Почетта будет!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 15:40
    Аллегри отличный вариант,пусть подальше со слезами наблюдают Хави и Куман,как кубок ЛЧ поднимает над головой мужик Аллегри.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 15:35
    Вряд ли он согласится возглавить команду на пару месяцев)
    Очередная порция слухов.
    В Барселоне походу уже не чего они хотят
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 15:20
    По моему стиль один и тот же будет.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100