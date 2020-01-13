Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»

Руководство «Астаны» и главный тренер клуба Роман Григорчук расторгли контракт по обоюдному согласию.
Украинский специалист возглавил команду в середине сезона в 2018 году, но из-за семейных обстоятельств не мог работать. К полноценной работе приступил в январе 2019 года.
В прошлом году Григорчук привел «Астану» к победе в Суперкубке Казахстана, Премьер-Лиге и вышел в групповой раунд Лиги Европы.
Вместе с главным тренером клуб покинули и его помощники: Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.