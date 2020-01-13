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Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»

сегодня, 14:52

Руководство «Астаны» и главный тренер клуба Роман Григорчук расторгли контракт по обоюдному согласию.

Украинский специалист возглавил команду в середине сезона в 2018 году, но из-за семейных обстоятельств не мог работать. К полноценной работе приступил в январе 2019 года.

В прошлом году Григорчук привел «Астану» к победе в Суперкубке Казахстана, Премьер-Лиге и вышел в групповой раунд Лиги Европы.

Вместе с главным тренером клуб покинули и его помощники: Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

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КЭТиК
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