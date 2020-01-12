Интим не предлагать! Нестандартные причины для тренерских отставок

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«Малага» уволила тренера из-за видео интимного характера, а «Соккер.ру» вспомнил других специалистов, потерявших работу в нестандартных обстоятельствах.

Увольнения — неотъемлемая часть работы футбольных тренеров, но в подавляющем большинстве случаев причины разрыва отношений с клубами банальны: неудовлетворительные результаты, плохая игра, потеря контакта с футболистами. Но есть исключения из унылых правил, о таких случаях и поговорим на фоне происшествия в Малаге. А давайте с него и начнем.

Виктор Санчес и «дикпик»

«Малага» сообщает об увольнении главного тренера Виктора Санчеса по дисциплинарным причинам и в связи с нанесением серьезного ущерба клубу в свете недавних событий.

Так выглядит официальное сообщение выступающей без особого блеска в испанской Сегунде «Малаги» об отставке главного тренера Виктора Санчеса, но за сухими формулировками скрываются не вполне обычные «недавние события». На днях в Сети появилось видео сексуального характера с Санчесом, на котором он демонстрирует все свои скрытые от посторонних глаз достоинства. Злоумышленники взломали аккаунт тренера, украли видео и перед тем, как опубликовать его в «Твиттере», шантажировали Санчеса, требуя 20 тысяч евро.

Видео не имеет никакого отношения к футболу, Санчес сотрудничает со следствием, которое уже вышло на злоумышленника, нарушившего границы частной жизни, тренера поддержала супруга, футболисты и болельщики клуба. А вот руководство воткнуло нож в спину, уволив Виктора дель Амо якобы из-за нанесенного клубу ущерба, хотя в действительности Санчес виноват лишь в том, что у него есть личная жизнь. С другой стороны, на работе он эффективным менеджером не был: «Малага» занимает 16-е место в Сегунде из 22 участников. Но формальным поводом для увольнения в любом случае послужило видео, которое не предназначалось всему свету.

Лерой Росеньор и его 10 минут

В качестве футболиста Росеньор отметился в «Фулхэме», КПР , «Бристоле» и «Вест Хэме», а в качестве тренера четыре года (2002 — 2006) работал в «Торки Юнайтед». После ухода Росеньора «чаек» ждал разочаровывающий сезон в Лиге 1, завершившийся вылетом в четвертый по счету английский дивизион. Лероя уговорили вернуться на свой пост, собрали целую конференцию ради этого, где Росеньор при десятках свидетелей подписал контракт, а буквально через 10 минут после этого его уже уволили. Пока Росеньор улыбался журналистам, владелец клуба Майк Бетсон продал контрольный пакет акций местному консорциуму бизнесменов, а эти ребята решили сделать ставку на другую «лошадку», о чем незамедлительно сообщили Лерою.

Иффи Онуора и рогатый скот

Родившийся в Шотландии и выросший в Англии футболист с африканскими корнями по завершении карьеры решил стать тренером, но все оказалось несколько сложнее, чем предполагал Иффи. Поработав помощником в паре клубов, он решился на поездку в Эфиопию, где ему предложили роль главного тренера национальной сборной. Онуора даже добился определенных успехов: сборная Эфиопии под его руководством вышла в полуфинал CECAFA Cup (ежегодное соревнование для команд Восточной и Центральной Африки).

Когда Иффи спросили о рецепте успеха, он с британским самодовольным сарказмом заявил, что первым делом выгнал с тренировочного поля пасущихся там коров и коз, после этого дела сразу пошли на лад. Руководство местной федерации футбола дико оскорбилось, официально опровергло наличие коров на тренировочной базе и отправило в отставку тренера, позволившего себе сболтнуть лишнее.

Томми Дохерти и запретная любовь

Нестандартные отставки случаются не только в Эфиопии. Известный шотландец Томми Дохерти на момент своего ухода из «Манчестер Юнайтед» тренировал «красных дьяволов» на протяжении пяти лет, но в 1977-м Томми, будучи женатым человеком, вступил в связь с Мэри Браун, супругой Лори Брауна, который работал в МЮ физиотерапевтом. Тренера-разлучника выгнали из клуба, после чего он развелся с женой и соединил жизнь с Мэри, чтобы прожить с ней душа в душу следующие четыре с лишним десятка лет и до сих пор (Доку уже 91 год). Видимо, это настоящая любовь, и она стоила того, чтобы лишиться работы в «Манчестер Юнайтед»…

Макс Меркель и национализм

Макс Меркель — сын прусского офицера, выросший на идеях Третьего рейха и поигравший за команду Люфтваффе «Маркерсдорф». Наверняка у варившегося в такой токсичной среде человека сложился определенный менталитет, который порой давал о себе знать. В начале 70-х Макс успешно работал в Испании сначала с «Севильей», а затем с «Атлетико». «Матрасников» он даже сделал чемпионами, но потерял работу после того, как однажды заявил:

Испания была бы прекрасной страной, если бы в ней не жило столько испанцев.

Николай Павлов и претензии к судье

Советский футболист и украинский тренер с 1997-го по 2004-й возглавлял «Ильичевец» из Мариуполя, работал бы и дальше, если бы не один случай. После проигранного матча Николай Петрович пришел на пресс-конференцию на взводе и толкнул речь, за которую заслужил вечное уважение в народе, а вместе с тем дисквалификацию и штраф от федерации футбола, а также увольнение из «Ильичевца»:

Вы же слышали, как болельщики сегодня кричали: «Судья — пи**рас!» И я с ними полностью согласен.

Виктор Карвелли и «невинный поцелуй»

Несколько лет назад «Бока Хуниорс» уволила одного из тренеров клуба Виктора Карвелли, который поцеловал в губы своего молодого футболиста после гола в ворота «Институто». Карвелли оправдывался как мог, но поезд уже ушел: