Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия и форвард «красно-белых» Джордан Ларссон возобновили тренировки в общей группе команды после пищевого отравления и микротравмы соответственно. При этом Джикия занимается с ограничениями.
«Спартак» проводит первый зимний сбор в Абу-Даби. Позже «красно-белые» поучаствуют в товарищеском турнире в Катаре. Соревнование пройдет с 1 по 9 февраля. В турнире также сыграют «Локомотив», «Ростов» и белградский «Партизан».
Лёша, приветствую!
Где пропадаешь? Что-то давно не пересекались на сайте. Тоже в оффтоп-подполье?)
Лёша, приветствую!
Где пропадаешь? Что-то давно не пересекались на сайте. Тоже в оффтоп-подполье?)
Этот человек неумный)
Этот человек неумный)