Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

сегодня, 10:37

Защитник «Спартака» и форвард «красно-белых» возобновили тренировки в общей группе команды после пищевого отравления и микротравмы соответственно. При этом Джикия занимается с ограничениями.

«Спартак» проводит первый зимний сбор в Абу-Даби. Позже «красно-белые» поучаствуют в товарищеском турнире в Катаре. Соревнование пройдет с 1 по 9 февраля. В турнире также сыграют «Локомотив», «Ростов» и белградский «Партизан».