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Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

сегодня, 10:37

Защитник «Спартака» Георгий Джикия и форвард «красно-белых» Джордан Ларссон возобновили тренировки в общей группе команды после пищевого отравления и микротравмы соответственно. При этом Джикия занимается с ограничениями.  

«Спартак» проводит первый зимний сбор в Абу-Даби. Позже «красно-белые» поучаствуют в товарищеском турнире в Катаре. Соревнование пройдет с 1 по 9 февраля. В турнире также сыграют «Локомотив», «Ростов» и белградский «Партизан».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил cska plus
сегодня в 20:55
Верно. спартак уже не середняк. спартак аутсайдер.
oFANATo
oFANATo ответил makkie
сегодня в 20:53
Ха...Чья бы корова мычала..
makkie
makkie
сегодня в 14:26
DVOK68

Лёша, приветствую!
Где пропадаешь? Что-то давно не пересекались на сайте. Тоже в оффтоп-подполье?)
DVOK68
DVOK68 ответил makkie
сегодня в 14:11
То-то ты целыми сутками торчишь на ветках Спартака, не пропуская ни одной новости?)
    makkie
    makkie ответил cska plus
    сегодня в 13:47
    Аутсайдер никому неинтересен.
    То-то ты целыми сутками торчишь на ветках Спартака, не пропуская ни одной новости?)
    Sargent
    Sargent ответил ziborock
    сегодня в 13:08
    Береги честь с молоду! Никого к пердиву не подпускай!)))
    На то он и пердив, чтобы там спартак играл.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    сегодня в 13:03
    Пора гнать пупсика, а то и в пердиве можно не удержаться.
    ziborock
    ziborock ответил Sargent
    сегодня в 12:19
    Готовятся к пердиву.
    Береги честь с молоду! Никого к пердиву не подпускай!)))
    ziborock
    ziborock ответил cska plus
    сегодня в 12:18
    Аутсайдер никому неинтересен.
    Поэтому про коней здесь и ни слова!)
    Sargent
    Sargent
    сегодня в 11:38
    Готовятся к пердиву.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:31
    Значит ты - "никто" и звать тебя " никак" ! )))))))))))
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:24
    Аутсайдер никому неинтересен.
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