Сетьен провёл первую тренировку в «Барселоне»

Сегодня утром, 14 января, состоялась первая тренировка «Барселоны» под руководством нового наставника команды Кике Сетьена.
Ранее 61-летний испанский специалист возглавлял «Бетис». Контракт с Сетьеном рассчитан до лета 2022 года.
Welcome to braça. pic.twitter.com/UQDffVOBod— Mujtaba Ali (@mujtabaalinpk) 14 января 2020 г.
За Артуро цеплялся Вальверде, а сейчас его нет и вряд ли чилиец останется. Да и у Сетьена другое видение ситуации)
За Артуро цеплялся Вальверде, а сейчас его нет и вряд ли чилиец останется. Да и у Сетьена другое видение ситуации)
Может ещё и молодёжь подтянет, как он это делал в других клубах.
Может ещё и молодёжь подтянет, как он это делал в других клубах.
Его мечта сбылась, он же постоянно говорил, что мечтает тренировать Барселону.
Его мечта сбылась, он же постоянно говорил, что мечтает тренировать Барселону.