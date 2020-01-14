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Сетьен провёл первую тренировку в «Барселоне»

сегодня, 14:52

Сегодня утром, 14 января, состоялась первая тренировка «Барселоны» под руководством нового наставника команды Кике Сетьена.

Ранее 61-летний испанский специалист возглавлял «Бетис». Контракт с Сетьеном рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Виссарионович
сегодня в 15:39
Видаль скорее всего переходит в Интер, поэтому есть все шансы у Пуча.
За Артуро цеплялся Вальверде, а сейчас его нет и вряд ли чилиец останется. Да и у Сетьена другое видение ситуации)
Виссарионович
Виссарионович ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 15:36
Ну да, рано отдали Аленью в Бетис...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Виссарионович
сегодня в 15:31
Все мы на это надеемся)
Может ещё и молодёжь подтянет, как он это делал в других клубах.
Виссарионович
Виссарионович ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 15:29
Надеюсь не разочарует.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:19
Ну держись теперь Гранада в воскресенье..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Виссарионович
сегодня в 15:11
Ещё бы)
Его мечта сбылась, он же постоянно говорил, что мечтает тренировать Барселону.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:53
Лицо у него очень довольное)
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