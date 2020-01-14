Сетьен провёл первую тренировку в «Барселоне»

Отверженные. «Спартак» не умеет воспитывать Не только Дзюба доказал, что родной клуб не всегда помогает и развивает. «Соккер

«Спартак» в сказке: чем дальше — тем страшнее ​Сегодня «Спартак» вышел из отпуска, а вокруг команды уже масса негатива.

Символическая сборная «Арсенала» всех времен «Соккер.ру» находит способ порадовать фанатов «канониров» в непростые для клуба

Кто самый дорогой футболист планеты? И как это посчитать? CIES Football Observatory знает его имя и называет стоимость — 265 миллионов