Гвардиола: «Увеличить число матчей в ЛЧ? Тогда необходим год из 400 дней»

Главный тренер «Манчестер Сити» негативно воспринял идею об увеличении количества матчей в финальной стадии Лиги чемпионов. По слухам, УЕФА и ЕСА сошлись на том, чтобы добавить к текущим 13 матчам (максимально возможное число игр в сезоне) ещё 4 дополнительные встречи в ЛЧ .

Я думаю, решение будет следующим – сделать так, чтобы в году было 400 дней, 400 или 500, вот это решение. После этого мы можем заказать ещё один турнир. Может, ФИФА или УЕФА это обсудят. У нас есть лишь несколько [свободных] дней в году, вот в чём проблема.

Альтернативный вариант – ликвидация турниров. Можно полностью устранить их, чтобы у футболистов было меньше игр. Меньше игр, турниров и команд – больше качества. Людям это понравится. Вместо этого они смогут посвятить своё время походу в театр, кино, ресторан, просмотру фейерверков. Вот чем они займутся.