Гасперини: «СПАЛ – хорошая команда, несмотря на их позицию в таблице»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал домашнее поражение от СПАЛа (1:2) в матче 20-го тура Серии А.

СПАЛ – хорошая команда, несмотря на их текущую позицию в таблице (Прим. - СПАЛ занимает 18-е место), в последнее время они демонстрируют хорошую игру. Я знал, что они в хорошей форме и, что им было необходимо приложить большие усилия для того, чтобы забраться вверх по таблице.

Что касается «Аталанты», нам не хватало интенсивности, концентрации и решимости. Сегодня также отсутствовали оба правых вингера, так что нам пришлось импровизировать.

У нас были моменты, но мы не довели их до ума, и некоторые футболисты сегодня показали не лучшую свою игру, за что мы и поплатились. Самые большие проблемы были в обороне, так как мы действовали слишком пассивно и оставляли много свободного пространства, редко отбирая мяч в прессинге.