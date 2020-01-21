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Рейньер: «Попасть в „Реал“ – значит, оказаться на вершине футбола»

сегодня, 01:45

Новичок «Реала» Рейньер прокомментировал свой переход в мадридский клуб из «Фламенго».

— Не кружится ли теперь у вас голова, когда вы официально стали игроком «Реала»?

— Не знаю, головокружение ли это, но это правда, что попасть в «Реал» – значит, оказаться на вершине футбола.

— Откуда у вас появилась такая страсть к «Реалу»?

— «Реал» – величайшая команда. Когда я был младше, мы с моим отцом смотрели матчи «Реала» и «Галактикос». С тех пор я влюблён в эту команду. Четыре кубка Лиги чемпионов, завоёванные в последние годы, заставили меня испытывать радость и гордость, которые трудно описать.

— С кем вы больше всего ждёте встречи в «Реале»?

— Со всеми! Потому что они блестящие тренеры и игроки. Невероятно знать, что я смогу встретиться с Раулем и Зиданом – двумя легендами «Реала».

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